Deux nouvelles espèces de fourmis rares découvertes au Kerala et au Tamil Nadu par des chercheurs

26 janv.2021 13:35:31 IST

En France, le genre était jusqu’à présent représenté par deux espèces avec respectivement neuf et 11 antennes segmentées. Deux nouvelles espèces d’un genre de fourmis rare ont été découvertes au Kerala et au Tamil Nadu par une équipe de scientifiques, a annoncé samedi le Département des sciences et de la technologie. L’équipe était dirigée par Himender Bharti de l’Université Punjabi à Patiala. L’une des deux espèces trouvées dans la réserve de tigres de Periyar au Kerala a été nommée Ooceraea Joshii en l’honneur du professeur Amitabh Joshi – un éminent biologiste évolutionniste du Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (JNCASR), un institut DST.

« Les espèces du genre de fourmis Ooceraea trouvées au Kerala et au Tamil Nadu ajoutent à la diversité de ce genre rare. Elles diffèrent des autres du même genre sur la base du nombre de segments antennaires », a déclaré le DST.

Les nouvelles espèces sont généralement nommées d’après un attribut ou un emplacement distinctif, mais sont souvent nommées d’après des scientifiques afin d’honorer leurs contributions à la recherche en biologie, en particulier dans les domaines de la biologie évolutive et organique, de l’écologie ou de la systématique.

« Les deux nouvelles espèces, les premières repérées avec des antennes à 10 segments parmi ce genre rare, ont été découvertes par une équipe dirigée par le professeur Himender Bharti de l’Université Punjabi, Patiala. La découverte a été publiée dans la revue ZooKeys», a ajouté le DST.

Le genre est actuellement représenté par 14 espèces dont huit possèdent des antennes à neuf segments, tandis que cinq possèdent des antennes à 11 segments et une espèce a récemment été signalée avec des antennes à huit segments.

En France, le genre était jusqu’à présent représenté par deux espèces avec respectivement neuf et 11 antennes segmentées.

« Les espèces de fourmis nouvellement découvertes avec des antennes à 10 segments découvertes, établissent une lignée du vieux monde qui contient une espèce émergeant comme le seul organisme modèle parmi la sous-famille des fourmis », ajoute le communiqué.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂