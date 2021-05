Deux nouvelles collections Vans x SpongeBob arrivent en juin 2021

La collection SpongeBob Vans, y compris la collaboration Sandy Liang, sera disponible en juin 2021.

Êtes-vous des enfants prêts? Une toute nouvelle collection SpongeBob SquarePants de Vans est sur le point de tomber et vous voudrez absolument mettre la main dessus tout dans la collection.

Ce n’est pas la première fois que Vans lance une collection SpongeBob, mais la baisse de 2021 est encore meilleure que la première. En fait, Vans n’en lance pas un, mais deux toutes les nouvelles collections SpongeBob en juin 2021 et les deux sont absolument emblématiques.

Si vous voulez vous assurer de ne pas manquer la goutte, y compris la collection capsule Sandy Liang, voici tout ce que vous devez savoir.

Vans lance deux nouvelles collections SpongeBob. Photo: Nickelodeon, Vans via Instagram

Comment acheter la collection Vans x SpongeBob

La première collection, qui sera une « collection de la tête aux pieds pour les fans de tous âges », sera lancée en juin et consistera en une série de chaussures Old Skool au design SpongeBob, aux côtés de t-shirts à manches courtes et à manches longues, sweats à capuche, sacs à dos et plus encore.

Les prix des articles de la collection 2021 SpongeBob ne sont pas encore disponibles. Pour référence, la collection Vans x SpongeBob 2018 vendue au détail à partir de 45 €.

La collection sera disponible à l’achat sur vans.com/spongebob en juin.

Comment acheter la collection Sandy Liang SpongeBob x Vans

Pour la deuxième collection, Vans s’est associé à la créatrice new-yorkaise Sandy Liang, qui a donné sa propre touche à une collection capsule de 5 pièces.

La collaboration Sandy Liang comprend deux paires de baskets Sk8-Hi 38 DX, l’une avec des motifs inspirés de la série animée ainsi que de son propre héritage chinois, et l’autre avec un design bleu bébé et vert menthe qui est également inspiré de Sandy Cheeks ‘ accessoire floral sur sa combinaison de plongée.

La collection capsule comprend également un sweat à capuche gris et un t-shirt blanc avec SpongeBob, Sandy, Squidward et Patrick imprimés sur le devant, tous portant de véritables motifs Sandy Liang. Un chapeau de seau beige avec Patrick dessus est également disponible.

La collection sera disponible à l’achat sur vans.com/spongebob le 4 juin.

.

