Deux nouveaux spectacles de transformateurs animés en préparation

EOne de Hasbro a révélé une paire de nouveaux Transformateurs série animée en préparation: une chez Netflix, une autre chez Nickelodeon.

La tête haute Transformateurs fans, vous aurez bientôt plus de bonté de séries animées à apprécier. Aujourd’hui, Hasbro (via leur société de production eOne) a dévoilé non pas une, mais DEUX nouvelles émissions en développement.

Le premier arrive à Nickelodeon qui mettra l’accent sur une toute nouvelle espèce de Transformers qui doit trouver son but parmi les autres:

Nickelodeon, le réseau numéro un pour les enfants, et Hasbro’s Entertainment One (eOne) se sont associés pour coproduire une série originale animée Transformers (26 épisodes d’une demi-heure), basée sur la propriété mondiale emblématique. Dans la série d’action-comédie, une nouvelle espèce de Transformers doit trouver sa place et son but parmi les Autobots, les Decepticons et la famille humaine qui les adopte. La série sera diffusée exclusivement sur Nickelodeon aux États-Unis avant de se déployer à l’international.

«Dès que j’ai lu le concept créatif, qui est à la base de la famille, j’ai su que nous devions absolument raconter cette histoire avec nos bons amis d’eOne et Hasbro», a déclaré Ramsey Naito, président de Nickelodeon Animation. «La série racontera une histoire réinventée mettant en vedette à la fois des personnages originaux et des favoris des fans pour une toute nouvelle génération d’enfants et de familles. L’équipe créative de Nick, supervisée par Claudia Spinelli, vice-présidente du développement de l’animation, a hâte de commencer à construire ce nouveau monde. »

La toute nouvelle série animée Transformers est produite par Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) et Nicole Dubuc (Transformers: Rescue Bots) et développée et co-exécutive produite par Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) ). Produit par Nickelodeon Animation Studio, la série est développée pour la télévision par Spinelli et Dana Vasquez-Eberhardt, directrice principale, Série actuelle et développement, Animation. La production sera supervisée pour Nickelodeon par Conrad Montgomery, vice-président, Série actuelle, animation et pour eOne par Mikiel Houser, directeur du développement TV.