Deux nouveaux podcasts originaux allemands de Spotify se marient – un avant et un après avoir dit «je fais» – Spotify

Des rencontres de comédies romantiques aux échanges de listes de lecture sur mesure, il y a beaucoup à aimer dans l’amour. Deux nouveaux podcasts allemands Spotify Original sont prêts à apporter leur point de vue sur les relations, mais à partir de deux points de vue différents: un podcast suit le parcours d’un couple avant de dire «oui», tandis que l’autre jette un regard sur la vie des jeunes mariés.

Tout d’abord, l’avant. Bien qu’un mariage soit souvent l’un des jours les plus mémorables de la vie d’un couple, la planification de l’événement est souvent plus stressante que heureuse. Alors Laura Larsson, co-animateur de l’émission populaire Herrengedeck, a décidé de documenter sa montée à l’autel dans son nouveau podcast Erstmal für immer. Dans la série de 10 épisodes, elle donne au public un regard ouvert et honnête sur les préparatifs de son mariage avec son fiancé, Nils. «Ma partie préférée de la création de l’émission était de parler à Nils», explique Laura. «Dans nos enregistrements ensemble, j’ai eu l’impression d’avoir appris beaucoup de nouvelles choses sur lui et nous.» De la proposition à la promenade dans l’allée, les auditeurs suivront la future mariée à travers les hauts et les bas de tout son processus de planification. Laura n’épargne aucun détail. Comme elle l’explique, vous pouvez vous attendre à ce que le voyage soit «chaotique et émotionnel, mais aussi assez beau».

Et quand il s’agit de la vie après les vœux? Comédiens allemands Hazel Brugger et Thomas Spitzer racontent ce qui se passe ensuite sur leur podcast Nur verheiratet mit Hazel & Thomas. Après avoir gardé leur mariage secret du public pendant des mois, Hazel et Thomas donnent aux auditeurs un aperçu de leur relation, une date à la fois. Plus de 17 épisodes, la série permet aux auditeurs d’écouter le couple alors qu’ils gèrent leurs «premières» de mariage et d’apprendre ce que c’est que de sortir ensemble à nouveau.

Que vous soyez récemment fiancé ou que vous fassiez quelques anniversaires, discutez de vos relations avec le Erstmal für immer et Nur verheiratet mit Hazel & Thomas des podcasts, désormais disponibles exclusivement sur Spotify.