Deux nouveaux films de South Park arriveront sur Paramount+ avant la fin de l’année

Il y a peu de temps, Parc du Sud les créateurs Trey Parker et Matt Stone ont signé un accord énorme avec MTV Entertainment Studios et ViacomCBS, qui verra six saisons supplémentaires de la comédie animée de longue date sur Comedy Central ainsi que 14 nouveaux longs métrages de la Parc du Sud franchise à venir à Paramount+. Moins d’un mois après l’annonce, il a été révélé que les deux premiers de ces films arriveront avant la fin de l’année, avec un nouveau duo de films suivant chaque année jusqu’en 2027, qui se déroulera parallèlement aux saisons supplémentaires de l’émission phare, qui l’amènera à sa 30e saison et au-delà de son 300e épisode.

On a déjà vu Trey Parker et Pierre mate éteindre South Park La Pandémie Spéciale et Spécial Vaccination South Park, qui ont été produits pendant les blocages de Covid, et on s’attend à ce que ces nouveaux films soient similaires en style et en portée à ceux-ci plutôt qu’à la grande production théâtrale de South Park : plus grand, plus long et non coupé. Pour les fans de la série, c’est une excellente nouvelle et pour tous les autres, il n’est pas trop tard pour sauter sur Parc du Sud train en marche car il est clair qu’il va continuer encore longtemps.

« Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central », Chris McCarthy, président-directeur général de MTV Entertainment et directeur du contenu de l’animation pour adultes pour Paramount +, a déclaré. « Contenu de marque de franchise comme Parc du Sud et développer une nouvelle propriété intellectuelle avec des talents formidables comme Matt et Trey, est au cœur de notre stratégie pour continuer à développer Paramount Plus. »

En fin de compte, le nouvel accord de South Park, avec tous ses frais de licence et ses frais généraux, est estimé à environ 900 millions de dollars, il semble que beaucoup de confiance ait été placée dans l’avenir de Parc du Sud, et personne ne semble plus reconnaissant que Parker et Stone eux-mêmes. Dans une déclaration, ils ont déclaré : » Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années. Lorsque nous sommes arrivés à ViacomCBS avec une façon différente de produire le spectacle pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré très bien reçu. t attendre pour revenir au traditionnel Parc du Sud épisodes mais maintenant nous pouvons aussi essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous. »

Comme la plupart de l’industrie, le Parc du Sud les créateurs ont dû s’adapter à une nouvelle façon de travailler au cours de la dernière année, et pour un spectacle qui a toujours eu un calendrier de production très actif et chargé, c’était tout un changement de s’adapter. Il semble que l’adaptation ait été en partie responsable de la conclusion de leur nouvel accord par le couple, et comme ils développent actuellement la 24e saison de l’émission, ils sont au moins sûrs de savoir qu’ils ne manqueront pas de travail à long terme. terme futur.

Sujets : South Park, Paramount Plus