Deux nouveaux diffuseurs sont vus dans la vidéo promotionnelle de Street Fighter 6

Aujourd’hui à l’EVO 2022, Capcom mené une combattant de rue 6 panel où un nouveau teaser a été dévoilé. Deux nouveaux annonceurs qui seront inclus dans la fonction Annonceur en direct sont présentés dans la bande-annonce.

James Chen et Tasty Steve sont deux autres voix. Ils rejoignent Vicious et Aru, qui étaient auparavant rendus publics. Le gameplay de la bande-annonce comprend également Guile, Luke, Chun Li et Jamie.

Si vous n’êtes pas familier avec les commentaires en direct, cela fonctionne de la même manière que dans d’autres jeux de sport et ajuste dynamiquement la piste de commentaires à ce qui se passe à l’écran.

2023 verra la sortie de Street Fighter 6 sur PS5, PS4, Xbox Série X|S et PC. Il a été évoqué en février et dévoilé dans son intégralité en juin. Au Summer Game Fest il y a quelques semaines, Guile a finalement été révélé.

En plus du clip officiel du thème principal, « Not on the Sidelines », nous avons également découvert les thèmes de Chun-Li, un nouveau personnage nommé Luke, Ryu, Jamie, Guile et la musique composée pour Ryu.

Dans un article précédent, Street Fighter six est arrivé pour satisfaire votre besoin de combats élégants. De plus, il semble également y avoir une suggestion d'un monde ouvert avec un « Battle Hub ».

Vous pourrez contrôler le nouveau personnage Luke, une centrale électrique représentée dans la bande-annonce portant un sweat à capuche. Luke prendra probablement la scène dans les prochains épisodes.