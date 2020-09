Deux nouveaux amiibos Super Mario 3D World sont en route

Mario Felino et Peach Felina arriveront sous forme d’amiibo en même temps que Super Mario 3D World pour Nintendo Switch

Malgré la quantité de rumeurs à propos d’un hypothétique 35e anniversaire de Super Mario, personne ne pouvait s’attendre au mouvement inattendu qui a été effectué Nintendo. Comme vous le savez déjà, aujourd’hui ils ont soudainement publié un nouveau Nintendo Direct. Bien sûr, ce n’est pas une émission comme celle à laquelle tout le monde pourrait s’attendre, mais elle a été axé sur tous les jeux et produits Super Mario à venir d’ici 2021. Ainsi, bien qu’ils aient annoncé de nombreux titres très intéressants, nous nous concentrerons sur le monde confirmé de Super Mario 3D pour Switch.

Nous ne parlerons pas du jeu en tant que tel, mais de Les amiibos qui arrivera en même temps que le titre. C’est ça, le prochain 12 février 2021. Les amiibos en question ont été annoncés par Twitter avec une image qui vous permet de les voir en détail. Les chiffres sont des caractères suivants:

Amiibos du monde Super Mario 3D

Comme nous pouvons le voir, les personnages (du moins dans cette image promotionnelle) ont un haut degré de détail, simulant la fourrure des costumes Mario et Peach Felines avec une texture rugueuse qui donne tout le punch. Quant à prix, n’a pas été révélé pour le moment, bien que cela devrait valoir la peine environ 12 euros comme le reste de amiibos.

Quant à Super Mario 3D World pour Nintendo Switch, nous vous rappelons qu’il sera accompagné d’un nouveau DLC dont on sait très peu encore, appelé La fureur de Bowser, où le jeu nous emmènera dans un nouveau monde beaucoup plus sombre et apparemment difficile. Enfin, nous vous rappelons que ce travail arrivera prochainement 12 février 2021.

