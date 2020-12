Deux marques chinoises bien connues disparaîtront en 2021

ZTE présente en Chine sa « feuille de route » pour 2021, et attention car il va falloir dire adieu à Nubia et Red Magic, qui sont unifiés pour relancer les smartphones uniquement sous la signature de ZTE.

La plate-forme Android a maintenant 12 ans et avec une telle maturité en une industrie qui a toujours évolué à une vitesse fulgurante autour de deux géants comme Google et Apple, la vérité est que nous avons déjà tout vu … Ou alors nous avons pensé!

Et la vérité est que ZTE nous a surpris lors de l’événement de présentation en Chine de son nouveau smartphone Blade 20 Pro 5G, où le fabricant basé à Shenzhen a annoncé sa feuille de route d’ici 2021 avec des nouvelles la mer d’intéressant.

En fait, comme nous l’avons lu dans GizmoChina, l’année prochaine nous devrons dites adieu à la Nubie et à la magie rouge, les deux filiales de ZTE Corporation, qui s’unira avec leur société mère pour lancer des smartphones uniquement sous la marque ZTE, s’ils sont plus coupés prime ou destiné au monde le jeu.

La nouvelle est officielle, Nubia et Red Magic disent au revoir pour rejoindre ZTE

Nous n’avons pas affaire à des rumeurs dans ce cas, mais à des informations absolument officielles provenant d’une source aussi fiable que le président de ZTE Corporation, Xu Ziyang, qui l’a confirmé lors de l’événement déclarant que les séries Blade et Axon de ZTE rejoindront les mobiles Nubia et les smartphones de jeu ultra-puissants de Red Magic à partir de l’année prochaine.

Évidemment, sans offrir trop de détails, il a été précisé que tous les mobiles des trois firmes seront vendus sous l’égide de ZTE et avec son logo, bien que la porte ait été laissée ouverte les nomenclatures sont maintenues comme de nouvelles gammes dans le catalogue ZTE: ZTE Nubia et ZTE Red Magic.

Les plans de ZTE vont bien plus loin que cette unification, et il est également annoncé un plan d’expansion commerciale ambitieux pour l’instant destinés au marché chinois, où ils ouvriront jusqu’à 5000 nouveaux magasins physiques détenu et exclusif à ZTE.

Xu Ziyang dit que l’objectif est renforcez votre présence hors ligne, quelque chose qui est important pour eux comme pour toute entreprise de technologie, peut-être en suivant un modèle similaire à celui que Xiaomi a adopté en son temps avec ses magasins officiels ouverts même à l’international. De ZTE, ils confirment également que ouverture de nouveaux centres d’expérience ZTE 5G en Chine.

Ils disent du fabricant chinois que ils doivent concentrer leurs efforts, donc en 2021, nous allons les voir se concentrer pratiquement à 100% sur leur pays d’origine, la Chine, où ils ont l’intention rafraîchir votre image de marque offrant un plus grand sens de l’avant-garde technologique, de la qualité et de la jeunesse.

Dans ce cas, c’est Ni Fei, directeur de ZTE Mobile et président de Nubie à ce jour, qui a présenté son nouvelle stratégie produit « 1 + 2 + N » qui intégrera non seulement les smartphones, mais d’autres produits de notre vie numérique axés sur les données avec un nouvelle gamme d’appareils connectés à relier au ZTE Cloud pour offrir cette nouvelle expérience 5G ultra-connectée que d’autres fabricants recherchent également.

Des idées claires, une approche concrète et de nombreuses possibilités pour un géant d’une énorme capacité, présence également dans la partie réseau avec des équipements pour opérateurs qui, malheureusement, il semble que cela nous laissera en partie l’année prochaine renaître et, espérons-le, chercher à nouveau l’assaut international plus tard et avec plus de garanties … Que réserve ZTE pour enseigner au marché chinois en 2021?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂