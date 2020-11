Deux livres de Charles Darwin disparaissent de la bibliothèque de l’Université de Cambridge

Agence France-Presse25 nov.2020 11:55:30 IST

Deux des cahiers de Charles Darwin contenant ses idées pionnières sur l’évolution et son célèbre croquis de «l’Arbre de la vie» sont manquants, probablement volés, a déclaré mardi la bibliothèque de l’Université de Cambridge.

Le scientifique britannique a rempli les cahiers en cuir en 1837 après son retour de son voyage sur le HMS Beagle. La bibliothèque a déclaré qu’ils valaient des millions de livres.

Dans un livre, il a dessiné un diagramme montrant plusieurs possibilités pour l’évolution d’une espèce et a publié plus tard une illustration plus développée dans son livre de 1859 “Sur l’origine des espèces”.

La vaste bibliothèque de l’Université de Cambridge a répertorié pour la première fois les cahiers comme manquants en 2001, après qu’ils aient été déplacés hors des salles fortes des collections spéciales pour y être photographiées.

On a longtemps cru qu’ils avaient été mal classés dans le bâtiment, qui contient environ 10 millions de livres, cartes et manuscrits et possède l’une des archives Darwin les plus importantes au monde.

Cependant, une recherche majeure cette année – la plus importante de l’histoire de la bibliothèque – n’a pas permis de trouver les cahiers.

“Les conservateurs ont conclu que les cahiers … ont probablement été volés”, a déclaré la bibliothèque dans un communiqué.

Il a déclaré qu’il avait informé la police locale et que les livres avaient été répertoriés dans la base de données d’Interpol sur les œuvres d’art volées, appelée Psyche.

La bibliothécaire universitaire, Jessica Gardner, a publié une déclaration vidéo appelant le public à aider.

«Je regrette profondément que ces cahiers restent manquants malgré de nombreuses recherches à grande échelle au cours des 20 dernières années», a-t-elle déclaré, ajoutant que la bibliothèque avait depuis massivement amélioré ses systèmes de sécurité.

Le bibliothécaire a suggéré que le personnel ancien ou actuel de la bibliothèque, ceux qui travaillent dans le commerce du livre ou les chercheurs pourraient avoir des informations.

«Je demanderais à tous ceux qui pensent savoir où se trouvent les cahiers de prendre contact. S’il vous plaît, aidez», dit-elle.

L’appel a été lancé le 24 novembre, connu sous le nom de Journée de l’Évolution puisqu’il marque la date de la publication de «Sur l’origine des espèces».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂