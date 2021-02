Deux jours après avoir annoncé qu’il quittait Twitter, Elon Musk a tweeté « Doge » et Dogecoin a grimpé de 45%

Il y a exactement deux jours, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a écrit sur Twitter que J’ai quitté le réseau social pendant un moment. Comme il n’envoie généralement pas ce type de message sur son profil, il a été laissé entendre que cela durerait longtemps, mais non, cela fait 48 heures. Et le retour a été à la mode. Après avoir publié des vidéos du Falcon 9 lançant 60 satellites Starlink, Musk a tweeté « Doge« , en référence à la crypto-monnaie Dogecoin, et la réaction du marché n’a pas été posée.

Au moment où Musk a tweeté, le prix du Dogecoin était supérieur à 0,40 €. En un peu plus d’une demi-heure, il a atteint 0,58 centime, ce qui équivaut à tirer 45%. C’est une action déjà récurrente chaque fois que le PDG mentionne des crypto-monnaies, même si la vérité est que cette fois, il a accompagné sa brève mention d’un soutien supérieur à la normale.

« Dogecoin est la crypto du peuple »

Comme nous l’avons dit, Elon Musk a continué son soutien public à Dogecoin en déclarant qu’il s’agit de « la crypto-monnaie du peuple / du peuple », car « il n’est pas nécessaire d’être un mâle alpha pour l’avoir ». Cette même semaine, lors de sa première au ClubHouse, Musk a parlé des crypto-monnaies, reconnaissant qu’il était « en retard à la fête mais je suis un fan de Bitcoin ».

Concernant Doge, il a une stratégie proche de la pêche à la traîne: « Peut-être le résultat le plus drôle et le plus ironique serait que Dogecoin devienne la monnaie de la Terre du futur. » Il y a quelques jours, il a mis «#bitcoin» dans sa bio Twitter faisant monter en flèche le prix de cette crypto également dans une large mesure.