Deux infirmières de New York accusées d’avoir falsifié des cartes de vaccin COVID-19 pour gagner plus de 1,5 million de dollars

Deux infirmières de Long Island à New York sont accusées d’avoir falsifié des cartes de vaccination COVID-19 et d’avoir entré les faux vaccins dans la base de données de l’État, une arnaque qui aurait rapporté plus de 1,5 million de dollars.

Le procureur de district du comté de Suffolk a arrêté vendredi Julie DeVuono, 49 ans, propriétaire et exploitante de Wild Child Pediatric Healthcare à Amityville et son employée, Marissa Urraro, 44 ​​ans, selon une plainte.

De novembre 2021 à janvier 2022, le couple aurait falsifié des cartes de vaccination, facturant aux adultes 220 € chacun et 85 € par enfant pour un faux dossier qui atterrirait dans la base de données du système d’information sur la vaccination de l’État de New York. Les procureurs ont déclaré qu’à une ou plusieurs reprises, DeVuono et Urrano auraient créé des dossiers indiquant qu’un vaccin avait été administré à un détective infiltré bien qu’il n’ait jamais administré le vaccin.

« La falsification des cartes de vaccination COVID-19 et la saisie de fausses informations dans la base de données de l’État de New York utilisée pour suivre les dossiers de vaccination mettent en danger la santé et le bien-être des autres et sapent les efforts visant à ralentir la propagation du virus COVID-19 », spécial a déclaré l’agent Scott Lampert dans un communiqué annonçant les accusations.

Lors d’une perquisition au domicile de DeVuono, les responsables ont déclaré que les agents avaient saisi environ 900 000 dollars. Ils auraient également trouvé un registre documentant les bénéfices du stratagème dépassant 1,5 million de dollars.

Une photo de l’argent saisi par les agents. Bureau du procureur de district / Bureau du procureur de district

Le mari de DeVuono, Derin DeVuono, qui est un officier du département de police de New York, fait l’objet d’une enquête par le bureau des affaires internes du département en ce qui concerne son éventuelle implication dans le stratagème présumé de sa femme, ont déclaré des sources au New York Daily News.

DeVuono et Urraro sont chacun accusés d’un chef de faux au deuxième degré. DeVuono est également accusé d’un chef d’accusation supplémentaire d’avoir offert un faux instrument pour le dépôt au premier degré. La défense juridique de la paire n’était pas immédiatement claire.

Il y a à peine un mois, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé un projet de loi criminalisant les fausses cartes de vaccination COVID-19.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur CNBC.com.

