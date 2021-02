Deux funambules sont filmés sous vue par drone à plus de 100 mètres au-dessus d’une vallée française

, 22 févr. (ÉDIZIONS)

Le drone Quentin Cayet s’est faufilé entre les rochers des montagnes et a traversé d’un côté à l’autre d’un corde raide pour capturer de superbes images de deux marcheurs sur corde raide en traversant une vallée française.

Les images ont été enregistrées en août 2020, dans le Rocher au Vent, dans les Alpes françaises, où les funambules ont marché un total de 70 mètres suspendus à 100 mètres de hauteur.

Les images du drone virevoltent et virevoltent pour transmettre la nature extrême de la promenade et les vues vertigineuses alors que les funambules marchent et se balancent sur la corde.

« Ce fut une expérience incroyable »Dit Quentin.

