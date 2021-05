Deux fuites sur le campus, de l’équipe derrière l’hôpital Two Point

Nous devons remercier le Microsoft Store pour une autre fuite de jeu, révélant que le développeur de Two Point Hospital, Two Point Studios, travaille actuellement sur une version plus éducative de ses titres de simulation et de stratégie. Campus à deux points vous permet de créer votre propre université et de «faire connaissance avec vos étudiants, d’explorer leurs personnalités et de répondre à leurs désirs et besoins. Fabriquer des bâtiments, choisir des cours, embaucher le meilleur personnel et construire une institution académique pour résister à l’épreuve du temps». La liste du Microsoft Store comprend des références aux versions Xbox et Xbox Series X | S, nous devons donc supposer que le jeu viendra également nativement sur PlayStation 5 et PS4.

La description continue en expliquant comment vous pourrez construire à l’extérieur pour la première fois, tracer des chemins avec de nouveaux outils et planter des fleurs où bon vous semble. Cependant, le genre de choses que vos élèves étudieront réellement sort un peu de l’ordinaire. Au lieu des études commerciales habituelles ou de la vaste gamme de cours de sciences, Two Point Campus est tout au sujet de Knight School and Gastronomy, qui est « où vos étudiants vont construire des concoctions alléchantes comme des pizzas géantes et d’énormes tartes ». Cela ressemble à un sujet dans notre allée.

Au début de votre voyage, la pause estivale vous donnera le temps de mettre en place l’école et les terrains environnants avant l’arrivée des étudiants et de faire des ravages. « Construisez des bibliothèques, embauchez le meilleur personnel (des professeurs excentriques aux chercheurs fous), équipez votre campus avec les meilleurs cours et regardez le potentiel académique de vos étudiants se débloquer! » Et une fois que tout le monde est installé, des clubs, des sociétés et des concerts peuvent être mis en place pour permettre à chacun de socialiser au-delà de ceux sur son parcours.

La liste du Microsoft Store n’est pas accompagnée d’une date de sortie, mais nous devons imaginer qu’une annonce n’est pas loin, avec la saison E3 au coin de la rue. Seriez-vous intéressé à jouer à Two Point Campus? Ne soyez pas expulsé du cours dans les commentaires ci-dessous.