Deux fonctionnalités intéressantes de l’appareil photo Galaxy S22 s’étendent à d’autres téléphones Galaxy – mettez à jour maintenant !

Les fonctions pour éliminer les ombres et les reflets des caméras Galaxy S22 ont déjà atterri sur d’autres mobiles Samsung. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Le Samsung Galaxy S22 est arrivé sur le marché avec des fonctions exclusives dans différentes sections. Bien que quelques jours seulement se soient écoulés depuis son lancement, ces outils sont atterrit déjà sur d’autres modèles plus anciens de Samsung. Plus précisément, il existe deux excellentes fonctionnalités de caméra qui servent à supprimer les ombres et les reflets des photos.

L’intégration de ces deux outils dans les anciens mobiles Samsung fait partie d’un mise à jour de l’éditeur de photos, le service du fabricant sud-coréen pour l’édition d’images. Faites-nous savoir en quoi consistent ces fonctions et quels sont les smartphones samsung chanceux en les recevant.

La gomme magique pour les ombres et les reflets arrive sur d’autres Samsung

L’éditeur de photos du tout nouveau Galaxy S22 a des fonctions très intéressantes pour améliorer la qualité des images. En plus d’effacer les objets et les personnes, ces smartphones permettent d’éliminer les reflets et les ombres pas besoin d’installer quoi que ce soit.

Heureusement, ces outils ne sont plus exclusifs aux nouveaux modèles du constructeur pour débarquer sur d’autres mobiles plus anciens. Tel que rapporté de Autorité Androidest maintenant disponible sur le Galaxy S20 FE, sur le Galaxy A52 et aussi dans le Galaxy S10 et Galaxy Note 10.

Si vous possédez l’un de ces mobiles, il vous suffit de télécharger ou de mettre à jour l’application Photo Editor de Samsung pour bénéficier de ces deux fonctions. Une fois à l’intérieur de l’image que vous souhaitez modifier, appuyez sur Labos > Gomme magique pour mettre en place cet outil. Avec votre doigt, vous pouvez sélectionner ces zones dont vous souhaitez réduire les ombres ou les reflets.

Ces fonctionnalités ne sont pas parfaites, mais elles vous aideront à donner un autre aspect à vos images et à jouer avec le processus d’édition. Peu à peu, ils atteignent téléphones avec des processeurs moins puissantsil semble donc que Samsung travaille à réduire la puissance d’apprentissage automatique dont cet outil d’édition a besoin.

Étant donné que la gomme magique pour les ombres et les reflets a atterri sur les anciens smartphones, il ne serait pas surprenant que bientôt d’autres modèles moins chers viendront s’ajouter à la liste.

