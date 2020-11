Deux femmes trans noires, Chae’Meshia Simms et Skylar Heath, décédées

Chae’Meshia Simms (L) et Skylar Heath. (Facebook)

Chae’Meshia Simms, une transsexuelle noire de 30 ans, a été retrouvée morte dans sa voiture lundi matin (23 novembre) à Richmond, en Virginie, tandis que Skylar Heath aurait été abattue.

Les proches se souviennent de Simms comme d’une bonne personne, gentille et «cool comme l’enfer», et toujours son «propre patron».

Les autorités ont déclaré qu’un corps avait été retrouvé blessé par balle dans l’épave d’une Chevrolet Impala. La police a été appelée au pâté de maisons 800 de l’avenue Cheatwood vers 5 h 42 du matin à la suite d’informations faisant état d’une voiture entrant en collision dans un garage, selon NBC12.

Sa mort fait d’elle au moins la 39e personne trans ou non conforme de genre à être tuée aux États-Unis cette année seulement, a déclaré le groupe de surveillance Human Rights Campaign.

HRC, un groupe de défense des droits LGBT + de premier plan qui a suivi de près le taux «dévastateur» de violence trans, a souligné que ses chiffres, déjà gonflés, sous-estiment toujours le niveau de violence.

En effet, le groupe a récemment été «mis au courant de la mort de Skylar Heath, une transgenre noire de 20 ans à Miami, en Floride», ce qui pourrait porter son décompte à 40 victimes.

Aucun rapport des forces de l’ordre ou aucun média n’a rapporté la mort de Heath, mais les dirigeants de la communauté pensent qu’elle a été abattue le 4 novembre à Liberty City. Un service pour «célébrer» la vie de Heath a eu lieu le 21 novembre où des personnes en deuil ont lancé des ballons en son honneur, ont-ils ajouté.

Chaque année, le nombre de personnes trans assassinées augmente.

Au cours des quatre dernières années de l’administration Trump, au cours desquelles l’une des communautés les plus marginalisées et les plus vulnérables du pays a été réduite à une cible politique, le nombre de morts de personnes trans a grimpé en flèche.

En augmentant de plus en plus chaque année, 2020 a dépassé le total de l’année dernière en août, le nombre de morts continuant d’augmenter.

Les militants disent que ces chiffres ne parviennent presque certainement pas à saisir le problème. Les responsables locaux ne sont pas tenus de signaler les meurtres dans une base de données centralisée, et la police et la presse font souvent des victimes transgenres.

«Nous pleurons Chae’Meshia avec ses amis et sa famille», a déclaré Tori Cooper, directrice de l’engagement communautaire du HRC pour Transgender Justice Initiative.

«Même si je ne connaissais pas personnellement Chae’Meshia, elle était originaire de ma ville natale et sa mort a un impact sur la communauté trans et non conformiste de genre partout.

«Nous continuons à voir un taux dévastateur de violence contre les personnes trans et non conformistes de genre aux États-Unis, en particulier contre les femmes trans noires et brunes, et il faut y mettre un terme.

«Il nous faut tous pour parler et prendre des mesures pour mettre fin à cette violence.»

RoseActualités a contacté le département de police de Miami pour commentaires.