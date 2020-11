Deux femmes pirates queer swashbuckling effacées de l’histoire commémorées avec une nouvelle statue puissante

Amanda Cotton dévoile ‘Inexorable’ une statue représentant Anne Bonny et Mary Read à Execution Docks, Londres. Leur histoire est racontée dans le nouveau podcast Audible Hell Cats (Audible)

Deux femmes pirates pionnières qui ont partagé une tendre romance de même sexe ont été commémorées avec une nouvelle statue frappante.

Anne Bonny et Mary Read, nées à la fin du 18e siècle, ont été en grande partie effacées de l’histoire par des historiens à prédominance masculine – mais maintenant, elles prennent la place qui leur revient dans les annales du passé.

Les femmes, qui étaient amantes, ont été immortalisées par l’artiste Amanda Cotton dans une sculpture intitulée Inexorable.

Présenté en avant-première aux Execution Docks de Londres le 18 novembre, l’œuvre a été commandée pour marquer le lancement de Chats de l’enfer, un nouveau podcast Audible qui célèbre la vie de Bonny et Read et leur amour l’un pour l’autre.

En créant cette puissante sculpture, Cotton a décidé de se concentrer sur les personnalités et la vie incroyables des femmes plutôt que sur leurs apparences.

«La conception de la sculpture est une métaphore des personnalités de Bonny et Read – le feu et la terre», dit-elle.

«Individuellement, elles étaient des femmes fortes et indépendantes, mais lorsque Anne (le feu) et Mary (la terre) se combinent, elles étaient dangereusement imparables.

La sculpture est faite de béton marin et sera hébergée en permanence sur l’île de Burgh, une retraite de marée du sud du Devon qui était populaire auprès des pirates.

«Le béton marin dont la sculpture est faite créera, au fil du temps, un environnement habitable pour la faune environnante, tout en étant moulé dans la roche naturelle afin que les deux personnages ne fassent vraiment qu’un avec leur environnement», a ajouté Cotton.

Inexorable sera ouvert au public à partir de début 2021.

Hell Cats transporte les auditeurs en haute mer.

Bonny est né en Irlande en 1697, tandis que Read est né en Angleterre en 1685.

Les femmes étaient toutes deux déguisées en garçons comme des enfants dans un effort pour échapper à la pauvreté, et ce n’est qu’après avoir pris la mer qu’elles ont trouvé la liberté dans les bras l’une de l’autre.

Ils sont rapidement tombés amoureux une fois qu’ils se sont rencontrés, et ont continué à naviguer à travers les trésors de pillage des Caraïbes et ont laissé derrière eux une trace d’anciens amants.

Chats de l’enfer, un nouveau podcast Audible Original écrit par Carina Rodney et réalisé par Kate Saxon, explore l’histoire extraordinaire de Bonny and Read tout en se plongeant dans les thèmes de l’égalité, de la liberté, de l’amour et de la survie.

L’histoire est racontée avec une distribution diversifiée de 52 acteurs de la voix, avec Bonny joué par Michelle Fox (Éclipsé, Un scandale très anglais) et Read joué par Erin Doherty (La Couronne, Les misérables).

Chats de l’enfer reprend la place de Bonny et Read parmi les pirates les plus excitants du monde – et la statue de Cotton s’assure qu’ils ne seront plus jamais oubliés.

«Ils ont brisé les frontières entre les sexes et ont stupéfié les gens à l’époque», a déclaré l’historienne Kate Williams.

«Il est impératif que nous continuions à dénicher les voix cachées, les histoires de nombreuses femmes et personnes LGBTQ +.»

Chats de l’enfer est disponible exclusivement sur Audible, et une série limitée exclusive de Chats de l’enfer la merch est disponible sur Instagram d’Audible.