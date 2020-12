Deux étranges gouttes d’énergie de rayons X tourbillonnent hors du centre de la galaxie

Il y a des millions d’années, une puissante explosion a secoué le centre de la voie Lactée , envoyant deux ondes de choc soufflant dans le ciel. Ces ondes ont traversé la galaxie au bulldozer, chauffant tout le gaz et la poussière sur leur passage et laissant dans leur sillage deux gouttes révélatrices de rayons gamma chauds et hautement énergétiques.

Aujourd’hui, ces blobs – maintenant nommés le Bulles de Fermi – couvrent la moitié de la largeur de notre galaxie. Un lobe se dresse pendant 25 000 années-lumière au-dessus du disque de la Voie lactée, et l’autre est tout aussi grand en dessous. Depuis leur découverte en 2010, les bulles sont un mystère monolithique de notre galaxie – et maintenant nous savons qu’elles ne sont pas seules.

Alors que les scientifiques continuent d’étudier notre galaxie dans toutes les longueurs d’onde de lumière imaginables, de nouvelles structures étranges dans les bulles de Fermi – de « cheminées » de plasma gonfler lentement ballons d’énergie radio – continuent d’émerger. Maintenant, un article publié le 9 décembre dans la revue La nature révèle certaines des plus grandes structures familières à Fermi à ce jour: les «bulles eROSITA».

Visible uniquement dans radiographie émissions, ces nouvelles bulles sont considérablement moins énergétiques (et moins chaudes) que les gouttes de Fermi, mais sont presque aussi gargantuesques, mesurant environ 45 000 années-lumière de bout en bout. Comme les bulles de Fermi, ces orbes de gaz chaud se dressent au-dessus et au-dessous du plan galactique en forme de sablier distincte, épinglées au centre galactique au point de rencontre des deux gouttes.

Compte tenu de leur forme similaire et de leur point médian commun, il est probable que les bulles Fermi et eROSITA partagent une connexion physique et ont probablement émergé de la même éruption de feux d’artifice galactiques il y a des millions d’années, ont écrit les auteurs dans leur étude. Ce qui a fait exploser les bulles en premier lieu reste un mystère, mais les astronomes soupçonnent que cela implique un explosion explosive d’énergie du trou noir central de notre galaxie, Sagittaire A *.

Cette explication convient aux nouvelles bulles de rayons X, ont écrit les auteurs de l’étude, compte tenu de la quantité d’énergie nécessaire pour les gonfler. L’équipe a calculé qu’une libération d’énergie équivalente à celle de 100000 supernovas (puissantes explosions stellaires) était nécessaire pour créer ces structures – un chiffre comparable aux rejets d’énergie des rayons X observés dans d’autres galaxies avec des trous noirs actifs en leur centre. Même si cette hypothétique explosion a des millions d’années, ses traces seraient encore visibles.

« Les cicatrices laissées par de telles explosions mettent beaucoup de temps à guérir », explique Andrea Merloni, co-auteur de l’étude, chercheur principal à l’Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne, dit dans un communiqué .

Merloni et ses collègues ont découvert les bulles de rayons X à l’aide du télescope à rayons X eROSITA, qui fait le tour du cosmos à bord du satellite russo-allemand Spektr-RG. Le télescope scanne le ciel entier tous les six mois, mettant constamment à jour notre vision de l’univers des rayons X.

