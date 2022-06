Deux étés, série Netflix belge : distribution et intrigue

Des productions du monde entier ont trouvé leur place dans le catalogue Netflix, attirant l’attention des utilisateurs en raison de leurs histoires intrigantes. Tel est le cas de la nouvelle première de la plateforme »deux étés » (Twee Zomers), une série originaire de Belgique réalisée par Tom Lenaerts Oui Brecht Van Hoenacker qui donnera sans aucun doute quelque chose à dire à tous les utilisateurs.

La série divise son histoire principale en deux chronologies, ayant comme décors un coin belge et une île du sud de la France, se déroulant respectivement à l’été 1992 et une autre en 2022. Avec un total de 6 chapitres d’environ 45 minutes chacun, « Dos Veranos » nous offre une histoire pleine de suspense et d’intrigue, vous laissant à la fin de chaque chapitre voulant savoir ce qui va se passer.

Parcelle de deux étés

L’intrigue de la série est centrée sur un groupe d’amis qui sont réunis trente ans après qu’un de leurs amis a été tué dans un accident. Cependant, ce qui était censé être des vacances relaxantes se transforme rapidement en cauchemar lorsque tout le monde commence à recevoir des images de l’horrible semaine qui s’est déroulée trois décennies plus tôt.

Les vidéos et les images censées avoir été brûlées commencent à atteindre les téléphones portables de chacun des membres du groupe, faisant partie d’un chantage avec la peur que leur carrière et leur famille soient affectées, révélant de sombres secrets que beaucoup pensaient qu’ils ne serait jamais révélé. C’est ainsi que le groupe d’amis devra trouver qui se cache derrière le chantage.

Distribution de Deux étés

La série met principalement en vedette un casting d’acteurs belges, tels que Koen De Bouw qui joue Stef Van Gompel. Les personnages sont également présentés dans leur version jeune et adulte puisque Romée Tanesy est interprétée dans leur version adulte par Anne Miller et dans sa version jeune par Marieke Anthony. Tom Vermeir Oui lukas bulteel ils interprètent respectivement la version adulte et jeune de Peter Van Gael, et Herwig Ilegems fait revivre l’adulte Didier Verpoorten tandis que Bjarne Devolder il joue le rôle de sa version adolescente.

Le casting comprend également Inge Paulussen, Louise Bergez, Kevin Janssens, Tijmen Govaerts, Ruth Becquart, Tine Roggeman et Sanne-Samina Hanssen. »Dos Veranos » est entièrement disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix.