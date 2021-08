Deux élèves bannis de l’école californienne pour ne pas porter de masques

Les élèves de la Springs Charter School à Temecula, en Californie, s’attendaient probablement à un premier jour d’école typique, mais ce qu’ils ont obtenu était tout sauf normal.

Jeudi, les frères et sœurs Victoria et Drew Nelson ont été interdits d’école après avoir refusé de porter des masques comme l’exige le mandat des écoles sur les masques.

Les frères et sœurs pensaient que leur décision de ne pas porter de masque relèverait d’une exemption religieuse, mais n’ont jamais fait de demande formelle à l’école.

Pourquoi la Springs Charter School a-t-elle été fermée?

L’école a été placée en lock-out tandis que l’administration a appelé un responsable des ressources scolaires (SRO) pour évaluer la situation.

Initialement, Drew a été immédiatement envoyé au bureau du directeur, mais les rapports indiquent Victoria a refusé de quitter la classe. Alors que la situation s’aggravait, son professeur évacuait les autres élèves et empêchait Victoria de la suivre en reflétant chacun de ses mouvements.

« Quand j’allais à gauche, elle me suivait. J’essayais de la contourner et elle me bloquait alors j’ai fini par abandonner », dit-elle.

Fox11 a rapporté que l’école à charte n’avait pas fourni plus de détails afin de protéger la vie privée des étudiants et des enseignants, mais les frères et sœurs ont été considérés comme une menace.

Il semble que l’école ait été mise en quarantaine par excès de prudence. Au lieu d’attendre que les choses dégénèrent, ils ont rapidement agi.

Springs Charter School a répondu aux réclamations des frères et sœurs Nelson.

Les frères et sœurs Nelson ont exprimé leur déception face à la décision de l’école de refuser toute exemption du mandat du masque. Victoria a dit, « Nous pensions que l’école se soucierait de ce en quoi nous croyons, mais ils ne s’en souciaient même pas assez pour écouter. »

Mais leur décision ne semble pas être de ne pas se soucier des croyances de l’élève. Au lieu de cela, il s’agit d’exigences de masque d’État. Springs Charter School suit les directives décrites dans le mandat de masque du CDPH lorsqu’ils traitent la demande d’exemption de Nelson.

Fox11 a rapporté la réponse de l’école à la situation :

«En tant qu’école à charte publique, Springs Charter Schools exige de se conformer à toutes les ordonnances du CDPH, y compris le mandat du masque, afin de protéger la santé et la sécurité de notre personnel et de nos étudiants, ce qui est notre priorité absolue. À cette fin, les élèves et le personnel sont tenus de porter un masque dans les établissements scolaires. »

« Il n’y a pas d’exemptions religieuses dans l’ordonnance sur les masques d’État et le droit à une exemption n’a même pas été reconnu par la Cour suprême car il s’agit d’une loi neutre d’application générale pour protéger la santé publique. Nous enquêtons toujours sur les détails de l’incident. «

Avec de la chance, cette déclaration aidera à dissiper une partie de la confusion entourant ce qui fait et ce qui ne dispense pas les étudiants de porter un masque.

Les frères et sœurs Nelson ont été officiellement interdits de fréquenter la Springs Charter School, qu’ils choisissent ou non de porter un masque. Au lieu de cela, ils feront des études indépendantes à domicile.

Les étudiants californiens sont tenus de porter des masques à l’école.

Depuis le 18 juillet 2021, la Californie a renouvelé les précédents mandats de masques pour aider à arrêter la propagation de COVID-19.

Actuellement, le California Department of Public Health exige que tout le monde, quel que soit son statut vaccinal, porte des masques faciaux lorsqu’il utilise les transports en commun, tout type d’établissement de santé, les centres de détention/établissements correctionnels, les établissements de soins de longue durée, les refuges d’urgence, les refuges pour sans-abri, et des installations intérieures de la maternelle à la 12e année et des garderies en Californie.

Le mandat exige en outre que les personnes non vaccinées portent des masques dans les lieux publics intérieurs et recommande fortement, mais n’exige pas, les masques à l’intérieur pour les personnes vaccinées.

Actuellement, les seules exceptions aux mandats de masque sont les enfants de moins de deux ans, les personnes ayant un problème de santé ou de santé mentale, les personnes ayant un handicap qui les empêche de porter un masque.

Les personnes malentendantes ou communiquant avec une personne malentendante et les personnes qui travaillent dans des conditions où le port d’un masque serait dangereux sont également exemptées.

Aucune autre exception n’est décrite dans le mandat du masque tel qu’il est actuellement.