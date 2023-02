Deux décennies plus tard, le réalisateur de Daredevil fait la lumière sur la raison pour laquelle la suite de Daredevil n’a jamais été réalisée

Casse-cou directeur Mark Steven Johnson a révélé que le film dérivé de Jennifer Garner Electra avait quelque chose à voir avec le Casse-cou la suite étant annulée. Garner’s Electra est sorti en 2005, deux ans seulement après le premier Casse-cou Le film est sorti en 2003. Les résultats au box-office d’Elektra feront ou détruiront apparemment la suite de Ben Affleck Casse-cou.





Johnson a dit à Yahoo! Divertissement, »Je pense que le plan était qu’ils feraient un film Elektra, puis avec succès un autre Daredevil. Je n’ai pas du tout travaillé sur le film Elektra, mais celui-ci n’a pas fonctionné, et puis tout s’est en quelque sorte déroulé loin, malheureusement. »

Elektra n’a rapporté que 57 millions de dollars au box-office avec un budget déclaré de plus de 50 millions de dollars. Bien que le film Daredevil ait rapporté des millions aux producteurs après avoir rapporté plus de 179 millions de dollars au box-office avec un budget annoncé d’environ 75 millions de dollars, le projet a été complètement abandonné.

Casse-cou le réalisateur Mark Steven Johnson avait déjà préparé un scénario pour la suite de Casse-cou. Johnson voulait explorer la romance de Matt avec Karen sur la suite supposée mais cela ne s’est jamais produit. Il a révélé : « Je sais que je voulais faire plus de la romance de Matt avec Karen Page, interprétée par Ellen Pompeo. »





La pression de faire de Daredevil en tant que cinéaste en herbe

Quand Mark Steven Johnson dirigeait Casse-cou, il est encore un peu nouveau dans l’industrie. Johnson a révélé qu’il avait tellement de pression à l’époque, il a dit: «Il y avait tellement de pression sur moi parce que j’étais encore un nouveau réalisateur, mais en ce qui concerne le contenu réel, c’était un peu le Far West. Maintenant, Marvel a tellement de succès et est tellement énorme ; c’est leur univers et à juste titre. Ils contrôlent tout de leurs films avec tant de succès.

Il a poursuivi: «Mais à l’époque, personne ne savait vraiment ce que c’était, et j’avais ma pile de bandes dessinées essayant de les montrer. Ils diraient: « Il n’aura pas de cornes, n’est-ce pas? Il s’appelle Daredevil parce qu’il fait des trucs de Daredevil, mais il ne va pas s’habiller comme un diable – c’est ridicule. » Vous vous battiez pour tout !

Johnson pense qu’il a fait Casse-cou différemment par rapport aux films de super-héros de nos jours. Il a déclaré: «Aujourd’hui, les gens aiment le film ou le détestent, mais la seule chose que je pense que nous ayons réussie a été de montrer la vraie vie d’un super-héros. À quoi cela ressemblerait-il si vous aviez des sens aiguisés et pouviez entendre les gens crier à l’aide ? Auriez-vous l’impression que vous n’êtes pas Superman, donc chaque nuit quand vous allez au lit, vous avez une tonne de maux et de douleurs et vous prenez des analgésiques. Tout cela m’intéressait. »