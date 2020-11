Deux cosmonautes font une sortie dans l’espace à l’extérieur de la station spatiale aujourd’hui. Voici comment regarder.

Deux cosmonautes russes font une sortie dans l’espace devant la Station spatiale internationale mercredi 18 novembre pour préparer le laboratoire en orbite à un nouveau module, et vous pouvez regarder leur excursion de six heures en direct en ligne.

Expédition 64 Cmdr. Sergey Ryzhikov et l’ingénieur de vol Sergey Kud-Sverchkov de l’agence spatiale russe Roscosmos – tous deux nouveaux marcheurs de l’espace – porteront leurs combinaisons spatiales russes Orlan et quitteront la station spatiale via le module Poisk vers 9h30 HNE (14h30 GMT). Ryzhikov, désigné EV1 (abréviation de « extravehicular crewmember 1 »), portera une combinaison spatiale avec des rayures rouges, tandis que Kud-Sverchkov arborera des rayures bleues comme EV2.

NASA TV assurera une couverture en direct de la sortie dans l’espace à partir de 8h30 HNE (13h30 GMT), ou environ une heure avant le début de la sortie dans l’espace, alors que l’astronaute de la NASA Kate Rubins aide les cosmonautes à enfiler leurs combinaisons. Vous pouvez le regarder en direct ici, sur Space.com, gracieuseté de NASA TV, ou directement via le site Web de l’agence.

Avec cette sortie dans l’espace, les deux Sergey commenceront à préparer la Station spatiale internationale (ISS) à l’arrivée du nouveau module de laboratoire polyvalent russe, également connu sous le nom de Nauka (en russe pour «science»). Le module scientifique, longtemps retardé, devait initialement être lancé en 2007, et après plus d’une décennie de retards, Roscosmos se prépare à lancer enfin Nauka en 2021.

Comme ce sera la première fois que quelqu’un utilise le module Poisk comme sas pour une excursion dans l’espace, les cosmonautes passeront d’abord un certain temps à vérifier la trappe et à l’inspecter pour détecter les fuites.

Ils vont également chercher une antenne dans le compartiment d’accueil Pirs et la ramener au module Poisk, la première d’une série d’étapes pour se débarrasser complètement des Pirs. Roscosmos prévoit d’installer Nauka là où se trouve actuellement Pirs, sur le module de service Zvezda du segment russe de l’ISS.

Il faudra une série de sorties dans l’espace pour mettre hors service le compartiment Pirs, après quoi un vaisseau spatial Progress le transportera loin de l’ISS. Les Pirs seront détruits dans l’atmosphère terrestre lors de la rentrée.

Les autres tâches de la sortie dans l’espace d’aujourd’hui comprennent le remplacement d’un régulateur de débit de fluide sur le module Zarya, la récupération du matériel qui mesure les impacts des débris spatiaux et l’ajustement d’un instrument qui mesure les résidus de tirs de propulseurs, ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

