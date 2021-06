Deux cosmonautes effectuent une sortie dans l’espace de sept heures à l’ISS pour se préparer au module russe

03 juin 2021 11:11:56 IST

Deux cosmonautes russes se sont aventurés pendant plus de sept heures à l’extérieur de la Station spatiale internationale pour préparer l’arrivée d’un nouveau module russe. C’était la première sortie dans l’espace pour Oleg Novitsky et Piotr Dubrov, qui sont arrivés à la station spatiale en avril, et cela a duré 7 heures et 19 minutes. Il a été diffusé en direct par la NASA. Les deux se sont concentrés sur la préparation de la station spatiale pour le désamarrage et l’élimination du compartiment d’amarrage Pirs, qui devrait être remplacé le mois prochain par le nouveau module de laboratoire polyvalent Nauka (Science).

Ils ont déconnecté une antenne et d’autres équipements du Pirs et les ont rangés à l’extérieur de la station pour une utilisation future en vue de la mise au rebut du module.

Novitsky et Dubrov ont également remplacé un régulateur de débit de fluide et deux ensembles d’échantillons biologiques et de science des matériaux à l’extérieur des modules russes.

Les astronautes ont largué un conteneur hermétique derrière la station aujourd’hui où il orbitera autour de la Terre jusqu’à ce qu’il rentre dans l’atmosphère et brûle. #Demander à la NASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/We0FhjesG7 – Station spatiale internationale (@Space_Station) 2 juin 2021

Les astronautes Oleg Novitskiy et Piotr Dubrov approchent de cinq heures après le début de la sortie dans l’espace d’aujourd’hui après avoir remplacé un régulateur de débit de fluide, déplacé une grue russe et déconnecté les câbles du sas Pirs. #Demander à la NASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/WQNH6a6RvV – Station spatiale internationale (@Space_Station) 2 juin 2021

Les deux Russes font actuellement équipe à l’avant-poste spatial avec les astronautes de la NASA Mark Vande Hei, Shane Kimbrough et Megan McArthur ; l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Akihiko Hoshide ; et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet.

Le lancement du module de laboratoire russe Nauka a été continuellement repoussé à cause de problèmes techniques. Les responsables de l’espace russe ont déclaré qu’il serait finalement lancé en juillet.

