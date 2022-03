Deux contre la glace : les différences entre le film Netflix et le cas réel

in

Netflix

La production mettant en vedette Joe Cole et Nikolaj Coster-Waldau a débuté mercredi. Il occupe actuellement la deuxième place parmi les longs métrages les plus visionnés sur la plateforme.

©IMDBLe film dure un peu moins de deux heures.

Une nouvelle histoire basée sur des événements réels est arrivée Netflix. Dans des cas comme Inventer Anna ou Le roi et Mme Curie, une nouvelle production a été ajoutée qui a été lancée sur la plateforme ce mercredi et occupe actuellement la deuxième place sur la plateforme. Il s’agit de deux contre la glaceun long métrage dirigé par l’ancien membre de Peaky Blinders, Joe Coleet l’une des stars de jeu des trônes, Nikolaj Coster-Waldau.

Le film se concentre sur ce qui fut une expédition au Groenland au début du XXe siècle, dans laquelle on cherchait à démontrer que les terres de ce pays, qui fait partie du Royaume du Danemark, n’étaient pas divisées en deux mais plutôt en une seule masse terrestre. Dirigée par Ejnar Mikkelsena servi à mettre fin aux revendications des Nord-Américains qui voulaient garder une partie du territoire du Groenland, qu’ils disaient leur appartenir.

Pour faire le film, les mémoires du livre homonyme publié par Mikkelsenoù il raconte comment s’est déroulée l’expédition entre 1909 et 1912. La durée a duré trois ans au cours desquels les deux Mikkelsen comme le mécanicien qui l’accompagnait, Iver IversenIls étaient bloqués au Groenland. Le but était aussi de retrouver un équipage perdu qui avait essayé de faire la même chose il y a longtemps, mené par Ludvig Mylius-Erichsen. Le plus important était de trouver une carte montrant que le canal censé diviser le Groenland n’existait pas.

La plupart des événements rapportés dans le film étaient réels et inspirés par ce qui a été le voyage de survie de trois ans entre Mikkelsen et Iversen. La grande différence avec la réalité selon Histoire contre Hollywood c’est que ejnar ce n’est pas lui qui a trouvé la carte des records perdus comme ceux vus dans le film. Dans la vraie vie, un explorateur danois nommé Johan Peter Koch était celui qui a découvert la carte en 1908. En tout cas, les comptes de Deux contre la glace ils ont suffi à convaincre les producteurs qu’ils avaient une belle histoire entre les mains.

Coster-Waldau était également en charge du scénario

En plus d’être le protagoniste de l’histoire, Nikolaj Coster-Waldau Il a également été l’un des scénaristes du scénario de ce film réalisé par peter silex. Dans une interview avec date limiteraconte : « Je ne savais rien de l’histoire. Pierre il m’a envoyé le livre Deux contre la glace à partir de Ejnar Mikkelsen, il y a des années… J’ai été impressionné par le livre. Nous avons déjà vu des histoires de survie, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il écrivait MikkelsenEt l’amour que j’avais pour Iverson est vraiment ressorti dans le livre. ». Bien que beaucoup puissent être surpris par son rôle de scénariste, l’acteur a également assuré : « J’écris depuis longtemps. J’ai co-écrit un film en 1997, qui a également été réalisé en Islande. Depuis dix ans, j’écris avec Joe Derricknous avons plusieurs choses ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂