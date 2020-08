Deux candidats avec des points d’interrogation: ces pays sont toujours libres de corona

181 pays sur 193 dans le monde ont signalé des infections corona. En conséquence, douze pays seraient toujours sans corona. Cela peut-il vraiment être? Et comment est-ce possible même en pleine pandémie?

Le coronavirus s’est propagé dans le monde entier au cours des derniers mois et a également pénétré dans des régions éloignées. Mais il y a encore des endroits qui sont officiellement restés sans corona, même au milieu de la pandémie. Sur 193 États qui ont reconnu les Nations Unies, 12 n’ont pas encore signalé un seul cas de Covid-19 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Les pays qui n’apparaissent pas dans les statistiques mondiales des cas enregistrés de Covid-19 sont: Palau, Micronésie, Îles Marshall, Nauru, Kiribati, Îles Salomon, Tuvalu, Samoa, Vanuatu, Tonga, Turkménistan et Corée du Nord. Alors, ces États ont-ils une stratégie particulièrement efficace pour prévenir d’éventuelles infections?

Cela ne peut pas être répondu de manière générale pour tous les pays. Il est à noter que dix des douze États appartiennent à des archipels au milieu de l’océan Pacifique. Apparemment, ils bénéficient particulièrement de leur situation géographique. Ils ont également pris des mesures strictes dès le début pour s’isoler. Les Îles Salomon, par exemple, exigent un certificat médical pour entrer depuis le début du mois de février. Les voyageurs en provenance de pays avec des infections confirmées doivent être en quarantaine pendant 14 jours. Vanuatu fait la même chose. Le Samoa a effectivement fermé ses frontières depuis le 25 mars. Les fermetures de frontières, les restrictions de voyage et les verrouillages ont empêché l’introduction du virus.

La protection contre l’infection est payée par des pertes économiques considérables dans le tourisme, mais aussi dans l’industrie de la pêche. Selon la BBC, les bateaux qui se sont précédemment rendus dans des pays infectés ne sont pas autorisés à faire escale dans les ports des îles Marshall. Les pétroliers ou porte-conteneurs doivent être en mer depuis 14 jours à l’avance. L’exportation de poissons comestibles et d’aquarium s’est effondrée, les experts supposent des chiffres négatifs entre 30 et 50 pour cent.

Beaucoup de pneumonie

La situation est différente au Turkménistan et en Corée du Nord. Le Turkménistan ne signale officiellement aucun cas de maladie à l’OMS, c’est pourquoi il est sans corona dans les statistiques. Le pays affirme également qu’il n’y a en fait aucune infection corona. Les scientifiques en doutent cependant, également parce que le Turkménistan est frontalier du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan, de l’Iran et de l’Afghanistan. Tous ces pays ont des infections.

Le Turkménistan a longtemps ignoré les mesures d’hygiène recommandées au niveau international et ce n’est qu’à la mi-juillet que les autorités ont demandé pour la première fois le port de masques de protection. La mesure était cependant justifiée par la “concentration élevée de poussière dans l’air”. Au cours des mois précédents, la police avait empêché les citoyens de porter des masques de protection et des événements majeurs continuaient de se dérouler sans règles de distance. Seul le trafic aérien a été réduit début février, les vols à destination et en provenance de la Chine ont été suspendus et les frontières fermées. Les informations du ministère des Affaires étrangères indiquent également que depuis le 13 juillet, les déplacements à l’intérieur du pays ne sont plus possibles.

L’OMS est autorisée à effectuer des tests indépendants depuis le début du mois d’août. L’organisation était auparavant «sérieusement préoccupée» par l’augmentation de la pneumonie. Cependant, les résultats de ces tests ne sont pas encore connus. En attendant, le président Gurbanguly Berdymukhammedow utilise également des vidéoconférences et les médias d’État font la promotion de cours de sport en ligne.

Décès de Covid-19 très probables

La Corée du Nord est parmi les premiers pays à fermer leurs frontières au début de la pandémie. Depuis le 21 janvier, il est officiellement impossible de franchir la frontière dans le pays chinois voisin. Des règles strictes de quarantaine d’un à deux mois s’appliquent aux quelques personnes qui entrent dans le pays. Sur le plan international, cependant, il existe des doutes quant à la possibilité de fermer réellement une frontière de 1 400 kilomètres avec de nombreuses routes de passeurs. De plus, une éventuelle infection aurait pu être introduite en janvier.

Les écoles et les universités sont fermées. À la fin du mois de juillet, le pays a signalé le premier cas suspect officiel, puis a déclaré l’état d’urgence dans la ville frontalière de Kaesong, qui compte environ 300 000 habitants. La personne potentiellement infectée est partie pour la Corée du Sud il y a trois ans et est maintenant revenue, a-t-il déclaré. La confirmation de la suspicion n’a jamais été annoncée et le couvre-feu à Kaesong a été levé depuis la mi-août. Les médecins qui ont fui la Corée du Nord sont convaincus que des gens sont définitivement morts de Covid-19 dans le pays. Les possibilités de test sont très limitées et pour la plupart uniquement disponibles dans la capitale Pyongyang. La pandémie est traitée dans les rapports des médias d’État, mais donne toujours l’impression que la population est absolument en sécurité grâce aux mesures prises. Les masques font également partie de la vie quotidienne.

La plupart des étrangers ont quitté le pays et de nombreuses organisations humanitaires ont suspendu leur travail. Le Foreign Office a déclaré à propos de la Corée du Nord: “Il n’est pas possible de dire s’il y a eu des infections en Corée du Nord. Il faut supposer que le système de santé local n’a pas les options pour diagnostiquer et traiter une maladie aiguë à Covid-19 a. “