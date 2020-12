Deux cabinets d’avocats ont intenté des poursuites contre CD Projekt Red pour Cyberpunk 2077

Suite à la sortie désastreuse de Cyberpunk 2077, il y avait des spéculations selon lesquelles le développeur CD Projekt Red pourrait faire face à une action en justice, et la veille de Noël, la nouvelle a été annoncée que deux cabinets d’avocats avaient intenté une action contre les développeurs de jeux vidéo basés en Pologne, affirmant que les développeurs avaient fait des déclarations trompeuses avant la sortie du jeu.

Après avoir été retardé à plusieurs reprises, les spéculations concernant les retards se sont concentrées sur le mauvais fonctionnement du jeu sur le PlayStation 4 et Xbox Premièrement, et en réponse, le CDPR a déclaré que le jeu fonctionnait «étonnamment bien» sur les consoles Microsoft et Sony.

« Bien sûr, un peu moins que chez les pros, mais étonnamment bon je dirais, pour un monde aussi vaste », a déclaré Adam Kicinski, PDG de CD Projekt Red en novembre. «Donc, un peu plus bas, mais très bon. Voilà la réponse. »

Malheureusement, ceux qui jouent au jeu sur PlayStation 4 et Xbox One ont dû découvrir à leurs dépens que le jeu ne fonctionne pas bien sur ces plates-formes, et bien qu’il fonctionne mieux sur du matériel plus récent – PS4 Pro, PlayStation 5, PC et Xbox Series X / S – il y a encore plusieurs problèmes avec elle.

Cela nous amène aux deux procès – l’un par un cabinet d’avocats Schall basé à Los Angeles et l’autre par le cabinet d’avocats Rosen basé à New York. Vous trouverez ci-dessous quelques brèves citations des deux sociétés qui décrivent pourquoi elles intentent une action contre CD Projekt Red.

Cabinet d’avocats Schall:

«La société a fait des déclarations fausses et trompeuses au marché. Cyberpunk 2077, le jeu vidéo très attendu de CD Projekt, était essentiellement injouable sur les consoles Xbox et PlayStation de la génération actuelle en raison d’un nombre impressionnant de bugs et d’autres problèmes. Sony, Microsoft et la société ont été contraints d’offrir des remboursements aux clients ayant acheté Cyberpunk 2077, ce qui a obligé Sony à retirer le jeu de son PlayStation Store. La réputation de la société a été gravement affectée par le lancement bâclé de Cyberpunk 2077. Sur la base de ces faits, les déclarations publiques de la société étaient fausses et matériellement trompeuses tout au long de la période du cours. Lorsque le marché a appris la vérité sur CD Projekt, les investisseurs ont subi des dommages. »

Cabinet d’avocats Rosen:

«Les défendeurs tout au long de la période de recours ont fait des déclarations fausses et / ou trompeuses et / ou ont omis de divulguer que: (1) Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou PlayStation de la génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bogues; (2) en conséquence, Sony retirerait Cyberpunk 2077 du PlayStation Store, et Sony, Microsoft et CD Projekt seraient obligés d’offrir un remboursement complet pour le jeu; (3) par conséquent, CD Projekt subirait un préjudice à la réputation et au pécuniaire; et (4) par conséquent, les déclarations des défendeurs sur ses activités, ses activités et ses perspectives étaient matériellement fausses et trompeuses et / ou manquaient de fondement raisonnable à tout moment pertinent. Lorsque les vrais détails sont entrés sur le marché, le procès prétend que les investisseurs ont subi des dommages.

Au moment d’écrire ces lignes, CD Projekt Red n’a pas répondu publiquement aux deux poursuites, mais ils ont noté qu’ils avaient l’intention de réparer complètement le jeu d’ici le début de 2021 via deux grandes mises à jour, l’une à venir en janvier et l’autre. à venir en février.