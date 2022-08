Deux bêtas de F1 22 Crossplay seront lancées ce mois-ci

Crossplay ne serait inclus dans F1 22 qu’après le lancement, comme nous le savions auparavant, et Codemasters a rassuré les joueurs qui attendaient cette fonctionnalité avec impatience en précisant qu’elle serait officiellement dévoilée en août.

Par conséquent, il n’y a actuellement aucune date de lancement spécifique, mais les travaux sur la mise en œuvre du jeu croisé semblent bien se dérouler, et Codemasters est enthousiasmé par le concept d’unir les joueurs sur PC et consoles.

« Nos joueurs peuvent s’affronter en crossplay pour voir qui est le meilleur pilote sur toutes les plateformes. De plus, le jeu croisé nous permet de mieux faire correspondre les coureurs afin qu’ils puissent rivaliser avec d’autres de compétences comparables », a noté Lee Mather, directeur créatif senior.

Un sous-traitant en Ukraine gère la fonction pour Codemasters basé au Royaume-Uni, qui avait prévu que le multijoueur multiplateforme soit une fonctionnalité de lancement lorsque la F1 22 est entrée sur le marché le 1er juillet. La communauté des joueurs de F1 réclame depuis longtemps le multijoueur multiplateforme, et Codemasters vient de l’inclure dans Grid Legends et Dirt 5, deux de ses titres non F1 les plus récents.

L’annonce de jeudi a donné aux joueurs l’assurance que le jeu croisé pouvait être désactivé pour les personnes qui souhaitaient rivaliser uniquement avec d’autres membres de la même famille d’appareils.

Dans l’ensemble, Codemasters prévoit que le multijoueur multiplateforme améliorera considérablement le matchmaking multijoueur en ligne, garantissant que les pilotes sont plus fréquemment mis en contact avec des joueurs de qualité comparable.

Rassembler les fans de Formule 1 et les amis qui possèdent le jeu sur une autre famille de consoles devrait également améliorer la carrière à deux joueurs, qui a fait ses débuts en 2021.

Le jeu croisé sera testé avant le lancement officiel lors de deux week-ends gratuits F1 22, qui se dérouleront du 5 au 7 août et du 12 au 14 août. Il y aura deux modes disponibles pour les tests dans ces deux situations.

En plus du matchmaking, vous avez la possibilité de concevoir votre propre session et d’inviter des amis à jouer avec vous sur d’autres plateformes.

Le jeu croisé sera disponible sur les PC exécutant Steam et Origin, Playstation et Xbox consoles de jeu et appareils mobiles.