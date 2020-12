Deux autres films de Wonder Woman sont prévus pour l’histoire complète de 1984

Wonder Woman 1984 allume actuellement HBO Max (et certains cinémas) avec ses couleurs vives, ses séquences d’action vibrantes et son optimisme de super-héros. La réalisatrice Patty Jenkins a récemment été confirmée pour revenir pour un troisième Wonder Woman aventure, mais juste avant l’annonce qu’elle serait de retour derrière la caméra le prochain film de la trilogie, la cinéaste a révélé qu’elle avait en fait des plans pour que la franchise se termine par une quadrilogie.

« L’histoire continue après cela dans des films que je peux ou non réaliser, mais j’ai deux autres histoires qui viennent compléter cette histoire et il s’agit de femmes qui interviennent en tant que femmes, de la manière la plus aimante, gentille, pure et naturelle. . Et faire une différence dans le monde sans avoir à changer qui ils sont pour le faire. «

Bien que les thèmes généraux de l’autonomisation des femmes ne soient pas aussi surprenants, Patty Jenkins les projets d’une potentielle série de quatre films devraient s’avérer une perspective excitante pour les fans de ses efforts précédents à DC. Jusqu’à récemment, la réalisatrice a joué timidement sur son retour à la barre Wonder Woman 3, déclarant même qu’elle partirait si le film ne recevait pas une sortie en salle traditionnelle. «Nous verrons ce qui se passera», a-t-elle dit récemment. «Je ne sais vraiment pas. Je sais que j’adorerais faire le troisième si les circonstances étaient bonnes et s’il y avait encore un modèle théâtral possible. Je ne sais pas si je le ferais s’il n’y en avait pas.

Jenkins a continué à s’impliquer avec Wonder Woman a été officiellement révélé par le studio, avec le chef de Warner Bros., Toby Emmerich, annonçant officiellement Wonder Woman 3, « Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra pour conclure la trilogie théâtrale prévue depuis longtemps. «

La star principale Gal Gadot est également confirmée pour revenir pour Wonder Woman 3 avec l’actrice révélant récemment sa propre idée pour la direction de la suite. Alors que le personnage a jusqu’à présent combattu pendant la Première Guerre mondiale et a été transporté dans les années 1980, Gadot pense que « le présent est la bonne chose » pour d’autres versements en disant: « Je n’irais pas, comme, dans les années 60 ou à les années 40 avec Wonder Woman. J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. «

Wonder Woman 1984 reprend avec le super-héros amazonien dans les années 1980 et trouve Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite très attendue trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana sera également réunie avec son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Wonder Woman 1984 est maintenant disponible sur HBO Max. Cela nous vient grâce à Entertainment Weekly.

