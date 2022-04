Deux autres best-sellers Samsung mis à jour vers One UI 4.1

Samsung commence la distribution de One UI 4.1 pour son milieu de gamme, en commençant par les Galaxy A42 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy A51 et Galaxy S20 FE.

Samsung poursuit son travail avec OneUI 4.1 après nous avoir montré tous les avantages photographiques qui viendront à pratiquement tous les mobiles Galaxy, qui continuer à mettre à jour progressivement bien qu’à un rythme évidemment plus élevé qu’auparavant.

Et c’est qu’à la fois le travail de Google allégeant le cœur d’Android comme le renforcement de Samsung dans ses équipes de développement, en plus de ses accords de collaboration avec ceux de Mountain View, ont conduit à maintenant les téléphones, tablettes et montres Galaxy sont toujours parmi les premiers recevoir les nouvelles versions du système d’exploitation, bien que masquées par une interface One UI qui s’est également améliorée beaucoup votre expérience.

On avait déjà vu pas moins de 19 téléphones Samsung mis à jour avec ce One UI 4.1 qui continue basé sur Android 12 sans aucune trace pour l’instant d’Android 12L, et qui a évidemment commencé son voyage avec le Galaxy S22 pour atterrir plus tard dans la famille Galaxy Z et dans les autres téléphones mobiles importants du géant sud-coréen.

Maintenant aussi s’étend déjà à travers le milieu de gamme et le vaisseau amiral et best-sellers des autres annéesà venir sur les appareils des familles Galaxy A et fan-édition qui a attendu patiemment.

Les 19 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour vers One UI 4.1

Les premiers étaient les Samsung Galaxy A42 5G et Samsung Galaxy A52 5GEn plus de la sortie récemment Samsung Galaxy S21 FEet cette semaine commence la distribution de One UI 4.1 pour le Samsung Galaxy A51 et Galaxy S20 FEle premier mi-2021 et le second fin 2020.

En termes d’améliorations, les nouveautés sont les mêmes que nous connaissions déjà, vous pouvez donc suivre ce lien en ligne les rencontrer, même s’il est possible souligner à nouveau le bon travail de Samsung avec son service après-vente et mises à jour… Que les mobiles 2020 soient mis à jour dans si peu de semaines est une très bonne nouvelle !

De plus, il faut aussi rappeler que le géant sud-coréen a annoncé un support encore plus soigné pour ses mobiles que celui de Google lui-même, avec 4 mises à jour majeures d’Android et mises à niveau jusqu’à 5 ans pour vos mobiles les plus importants.

Tous ces mobiles Samsung mettront à jour leur appareil photo avec ces nouvelles fonctionnalités de One UI 4.1

