Deux astronomes de l’observatoire Keck remportent le prix Newcomb Cleveland 2020 pour leur découverte de rafales radio rapides

Deux scientifiques de l’observatoire WM Keck ont ​​reçu le prix Newcomb Cleveland 2020 décerné chaque année aux auteurs d’articles scientifiques exceptionnels publiés dans la revue Science. Ils ont reçu le prix de l’American Associated for the Advancement of Science (AAAS) en raison de leur découverte de l’emplacement exact d’un sursaut radio rapide non répétitif qui ne dure que quelques millisecondes mais qui fait partie des sources radio les plus brillantes du ciel. . La annonce a été faite par l’AAAS mardi lors de sa 187e Assemblée annuelle de l’AAAS.

Le prix AAAS Newcomb Cleveland est le prix de l’Association prix le plus ancien et est soutenu par The Fodor Family Trust. Il a été créé en 1923 et s’appelait à l’origine le prix AAAS mille dollars. Cet article a été choisi parmi 687 articles révélés dans les sections Articles d’analyse ou Histoires de Science. Les gagnants du prix Newcomb Cleveland obtiennent une médaille et 25 000 €.

Selon un rapport par Kombus Medan. Le scientifique en chef de l’Observatoire WM Keck, John O’Meara, co-auteur de l’examinateur, a déclaré que compte tenu de la solide analyse publiée par AAAS dans de nombreux domaines scientifiques, c’est un honneur incroyable que ce travail soit choisi pour le Newcomb Cleveland Prize. «Il y a une main-d’œuvre mondiale d’astronomes préoccupée par le travail et c’est formidable de voir une collaboration aussi énorme mériter la distinction pour un résultat scientifique passionnant.

Selon le rapport, l’article «Un seul sursaut radio rapide localisé dans une énorme galaxie à une distance cosmologique», a été révélé dans Science le 9 août 2019, et contient des connaissances clés obtenues à l’aide de l’observatoire Keck de Maunakea.

Le co-auteur J. Xavier Prochaska du College of California, Santa Cruz, a ajouté que l’instrument de Keck et son programme Goal of Alternative leur permettaient de mesurer la distance de la galaxie quelques heures après la localisation de la sursaut radio rapide. Les auteurs de la recherche l’ont retracée à une galaxie DES J214425.25−405400.81, située à 3,6 milliards d’années-lumière de la Terre.

