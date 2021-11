Deux acteurs Marvel en guerre : Paul Rudd a pris un job chez Chris Evans

Le casting de Marvel est vaste et au fil des années, de plus en plus d’acteurs rejoignent les rangs des super-héros. Mais, malgré l’arrivée de nouveaux visages, il y en a qui ne sont pas oubliés et deux d’entre eux sont Chris Evans et Paul Rudd. Les artistes, qui ont joué respectivement Ant-Man et Captain America, sont toujours bien vivants dans la franchise même si l’un d’eux ne fait plus partie de la série. Vengeurs.

Chris Evans a dit au revoir à son rôle de Steve Rogers en 2019 avec le dernier film Avengers, tandis que Paul Rudd continue de travailler sur le MCU car en 2023, il sera présenté en première Ant-Man et la Guêpe. Cependant, au-delà du fait qu’ils ne travaillent plus ensemble, les acteurs continuent sur le même chemin et, malgré leur amitié, ils sont désormais entrés en guerre pour le même poste.

Il y a quelques jours, il s’est avéré que Chris Evans était dans le collimateur du magazine Personnes être choisi comme l’homme le plus sexy du monde en 2021. Mais, la vérité est que, de façon inattendue, les médias viennent d’annoncer que celui qui prend le poste est Paul Rudd. L’acteur a laissé tout le monde bouche bée car il n’était pas parmi les candidats et, en fait, lui-même a été surpris.

D’après ce que Rudd a révélé à Personnes, la seule personne qui l’a vu de cette façon était sa femme, Julie Yaeger. « J’étais abasourdi. Mais c’était très tendre quand elle a découvert”Paul a commencé par expliquer puis a ajouté :“après le choc il m’a dit : ‘ils ont raison’ et c’était très gentil. Il ne me disait probablement pas la vérité, mais qu’allait-il dire ?”.

De plus, l’acteur s’est moqué d’avoir été choisi à l’improviste pour écarter non seulement Evans, mais aussi Michael B. Jordan qui a été nommé l’année dernière. En effet, il a assuré que désormais sa vie allait totalement changer : «maintenant j’espère être enfin invité à l’un de ces dîners pour hommes sexy avec George Clooney, Brad Pitt et Michael B. Jordan« , mentionné.

Et, il est à noter qu’avec le choix de Paul Rudd, Marvel s’impose une nouvelle fois comme le studio des plus beaux acteurs d’Hollywood. Eh bien, l’interprète d’Ant-Man n’est pas le premier à être nommé, mais Chris Hemsworth, Ryan Reynolds et Hugh Jackman faisaient partie de la liste des Personnes.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂