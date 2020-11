Deux à quatre chambres non meublées: un aperçu des mini-planchers technologiques de Hong Kong avec rangement intelligent

Vivre dans les grandes villes a ses avantages, car c’est là que l’on trouve généralement les meilleurs emplois, écoles, services, offre gastronomique et culturelle, ainsi que des sites touristiques, entre autres. Cependant, cela implique de faire des sacrifices, tels que devoir vivre dans des espaces minimaux des prix bas extrêmement élevés en raison de la forte demande de logements.

C’est devenu un défi tant pour les villes que pour les citoyens, qui cherchent à avoir tout ce dont ils ont besoin pour vivre dans des appartements qui dépassent à peine 40 mètres carrés. C’est le cas de Sim-Plex Design, un studio d’architecture qui s’est précisément vu confier la tâche d’adapter les espaces et de créer de véritables des «appartements intelligents» pleins de technologie et de stockage intelligent. Certainement une bonne alternative aux tuyaux en béton de Hong Kong.

Vivez dans un rayon de 45 mètres carrés

Le concept est connu sous le nom de Smart Zendo et a été conçu à Hong Kong pour un couple qui vient de déménager de Taiwan. Ils ont un fils et parce qu’ils travaillent tous les deux, ils ont besoin que la grand-mère soit à la maison pour s’occuper du petit, ce qui signifie qu’elle doit souvent y passer la nuit. C’est-à-dire, quatre personnes dans un appartement de 45 m² avec deux chambres.

Ce que Sim-Plex a fait était adapter le lieu pour qu’il puisse être transformé de deux à quatre piècesEn outre, des appareils et des éléments intelligents ont été ajoutés, ainsi que des zones polyvalentes et des meubles encombrants intégrés. Selon ses créateurs, tout cela est basé sur les philosophies traditionnelles chinoises du Zen et du Feng Shui.

Tout d’abord, tout a été placé sur une plate-forme en bois surélevée, qui a un système modulaire et plusieurs panneaux qui vous permettent de ranger des choses ou de cacher des meubles intégrés. Cela permet de transformer le salon en salle à manger, salle de jeux, cinéma ou chambre supplémentaire.

Par exemple, dans le salon, une table à manger est cachée dans ces panneaux, qui a un système de levage automatique. Les sièges sont cachés sous la table, et à l’intérieur de cette plate-forme tout le nécessaire pour changer la pièce en fonction des besoins est stocké.

Les téléviseurs sont encastrés dans le mur, il y a des panneaux coulissants et même un système domotique pour l’éclairage, la climatisation ou le chauffage, l’ouverture automatisée des rideaux, les serrures électroniques, la télécommande pour les appareils électroménagers, tels que réfrigérateur ou four. Et tout peut être contrôlé soit par la voix, au moyen d’une télécommande universelle ou d’une application mobile.

Allez, il a même un écran qui se déplie hors de la fenêtre pour un projecteur monté au plafond, qui transforme le salon en salle de cinéma. Bien sûr, il y a aussi une cuisine, avec son propre espace pour manger, ainsi qu’une salle de bain avec douche et armoires qui profitent de tout l’espace sur les murs.

Les responsables de ce projet cherchent à mettre en œuvre ces idées dans plus d’appartements, et même à atteindre d’autres villes où cette idée pourrait améliorer les conditions du grand nombre d’étages de petites dimensions.

Concernant le prix il n’y a pas de chiffre officiel ou standard, puisque cela dépend de la surface et des éléments à ajouter, mais ses dirigeants affirment que c’est un investissement qui à long terme représente des économies et une meilleure qualité de vie.

Plus d’informations | SIM-PLEX