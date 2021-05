Deuil dans le casting de Avengers: Endgame pour une mort tragique

Les protagonistes de Avengers: Fin de partie et l’univers cinématographique Marvel ont reçu une triste nouvelle ces dernières heures. Jimmy Rich, l’assistant personnel de Robert Downey Jr.et ami de la distribution, est décédé ce mercredi à 52 ans d’un accident de voiture. Les stars du film ils ont montré leur désarroi et ils virent leur compagnon.

La tragédie a été annoncée publiquement par l’interprète de Tony Stark sur son compte Instagram, où il n’a pas pu éviter son chagrin. « C’était un frère, ma main droite, un oncle pour nos enfants et aimé de tous ceux qui ont fait l’expérience de son caractère et de son esprit uniques », a synthétisé et présenté ses condoléances à ses proches.

Robert Downey Jr.et Jimmy Rich pendant le tournage de Avengers (@MarvelStudios)



Jimmy Rich, un ami personnel des Avengers, est décédé

La relation entre Downey et Rich a commencé en 2003, lors de l’enregistrement de Le détective chantant. Non seulement il a aidé l’acteur dans sa carrière professionnelle, mais il a été un soutien dans sa lutte contre sa toxicomanie. « Il a soutenu chaque étape de mon rétablissement, de ma vie et de ma carrière », la star de Marvel a expliqué dans la déclaration.

En accompagnant l’artiste dans plus de 22 films, Rich a gagné la confiance et l’amour des Avengers. Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Pratt, Josh Brolin, Jeremy Renner et Clark Gregg Ils ont également exprimé leur tristesse face à la perte de leur ami. « Jimmy Rich ne ressemblait à personne d’autre. Il a laissé une impression indélébile sur tous ceux qu’il a rencontrés. », a déclaré l’interprète de Captain America.

Message de Chris Evans pour renvoyer Jimmy Rich (@ChrisEvans)



« Repose en paix, Jimmy. Tu es un grand ami pour nous tous aux studios Marvel depuis tant d’années. Votre amour et votre lumière ont été une inspiration pour tous ceux qui vous ont connu. Vous nous manquerez. », était le message officiel de Marvel Studios sur son compte Twitter pour licencier son collaborateur.