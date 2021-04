Deuil à Peaky Blinders pour la mort prématurée de l’actrice Helen McCrory

Helen McCrory, comédienne principalement reconnue pour son rôle de Polly gris au Peaky Blinders et son apparition dans Harry Potter, Il est décédé ce vendredi à l’âge de 52 ans des suites d’un cancer contre lequel il se battait. La triste nouvelle a été confirmée par son mari Damian Lewis et les messages de l’environnement artistique pour dire au revoir au célèbre artiste ont déjà commencé. Passez en revue sa carrière et l’héritage de sa carrière.

«Le cœur brisé, j’annonce qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme qu’est Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison entouré par une vague d’amour d’amis et de famille. Il est mort comme il a vécu. Sans peur. Dieu, nous l’aimons et nous savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Il brillait si brillamment. Allez maintenant, petite, sur les ondes et merci « , était le message de son mari sur Twitter pour annoncer la mort et se souvenir de l’actrice avec amour.

Helen McCrory comme Polly Gray dans Peaky Blinders



McCrory est né à Paddington en Angleterre et après avoir passé du temps avec sa famille en Italie, rdiplômé au Royaume-Uni pour étudier le théâtre. Il a commencé sur scène en 1990 dans des pièces de théâtre et en 1993, il était déjà au cinéma ainsi qu’à la télévisionn. Il a avancé sa carrière au rôle de Narcissa Malefoy dans les trois derniers films de Harry Potter.

Adieu à Peaky Blinders Helen McCrory



En 2013, elle incarne le personnage dont on se souviendra le plus: Polly Gray dans Peaky Blinders. Il est resté sur le spectacle pendant 30 épisodes jusqu’en 2019 et a définitivement gagné l’affection du public. « Helen McCrory dans le rôle de Polly Gray. Tout notre amour et nos pensées vont à la famille d’Helen. Repose en paix. », ont posté la série sur leurs réseaux officiels.

Les dernières apparitions de l’actrice étaient comme Ellison Dawn dans la série britannique Roadkill et dans le rôle de Sonia Woodley QC dans le programme Quiz, également de votre pays. En 2020, McCrory a dû prendre soin de lui en raison de la pandémie de coronavirus, mais dans une interview avec Good Morning Britain, il a assuré qu’il profitait de la quarantaine pour passer du temps avec sa famille.

Ses prix et nominations comprennent 10 distinctions obtenues: dont le Shakespeare Globe, le Festival de Télévision de Monte Carlo, le Glamour Award et le Festival International de Programmation Audiovisuelle de Biarritz (pour Peaky Blinders).