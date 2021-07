Deuil à Bridgerton suite à une tragédie impliquant Julia Quinn

En 2020, pendant la pandémie, Netflix a connu un grand succès avec la première de Bridgerton. Cette série, qui se déroule dans le vieux Londres, a connu un boom d’audience, marquant le début d’un voyage qui a déjà confirmé trois saisons supplémentaires et, en fait, est en pleine production de ce qui sera la deuxième édition.

Cependant, l’histoire de Bridgerton Il n’est pas né de la plateforme de streaming, mais plutôt des romans de Julia Quinn. L’écrivain a écrit huit livres sur cette prestigieuse famille de l’ancien Royaume-Uni et, avec le succès de l’adaptation au petit écran, elle s’est catapultée à la renommée internationale, gagnant l’affection des fans de la série.







A tel point que, avec la récente annonce que Quinn a faite, les fans de la bande n’ont pas hésité à montrer leur soutien. La créatrice de cette histoire a annoncé, via les réseaux sociaux, avoir subi l’une des pires tragédies : son père et sa sœur ont perdu la vie dans un tragique accident de la circulation il y a quelques jours à peine, plus précisément le 29 juin.

« J’ai perdu mon père et ma sœur parce qu’une entreprise de restauration n’a pas assuré la cargaison et que leurs sacs polochons ont été laissés sur l’autoroute, car le conducteur du camion n’a pas hésité à conduire lorsque leur taux d’alcool a dépassé trois fois la limite légale« Julia a commencé à écrire puis a ajouté : »J’ai perdu mon père et je n’ai pas ma sœur Violet à pleurer. J’ai perdu ma soeur avec qui j’avais fini un roman graphique dédié à mon père”.

Puis, pour terminer, l’auteur de Bridgerton, a écrit: « Ce n’est peut-être plus une surprise, mais je veux penser qu’il soupçonne que nous l’avons fait. Il nous connaissait bien, il était notre père”. Et, après ce message, de nombreux membres de la série et du monde du divertissement ont décidé de montrer leur soutien, comme la productrice Shonda Rhimes.