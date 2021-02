Détruit la BMW. Toyota a mené des sondages en ligne en 2020

Après avoir retrouvé le titre de plus grand constructeur automobile au monde en 2020, Toyota Motor Corporation vient de recevoir une autre bonne nouvelle: le constructeur japonais a également été la marque automobile qui a enregistré le plus de recherches sur Google au cours de l’année écoulée.

Les chiffres désormais publiés sont issus d’une étude réalisée par la société ‘Compare the Market’, dans une année au cours de laquelle la pandémie de coronavirus a affecté, de manière marquée, les actions de tous les constructeurs automobiles.

Il est rappelé que, l’année précédente, en 2019, le titre avait appartenu à BMW.

Il faut également noter que l’étude de la société britannique de comparaison de prix ‘Compare the Market’ est basée sur des recherches effectuées, via le moteur de recherche Google, dans 158 pays à travers le monde, sur les années 2018, 2019 et 2020. année, le nombre total de recherches liées aux marques automobiles était d’environ 88 millions.

Selon la même étude, Toyota a réussi à se positionner, en 2020, à la première place des enquêtes, dans 55 pays, synonyme d’un total de 34,8% des pays analysés.

Du point de vue de la marque japonaise, il s’agit d’une évolution géante, surtout après, en 2019, cela n’a pas été mieux que d’être premier dans seulement 17,7% des pays analysés.

À l’inverse, l’ancien leader de BMW, qui, après avoir été le plus recherché, en 2019, dans 118 pays, a terminé 2020 pour ne mener que dans 34. En gros, une baisse de 64%.

Même ainsi, BMW peut se vanter de continuer à être la marque automobile la plus recherchée au cours des trois années déjà analysées, totalisant 38,3% du total de la recherche, contre 31,3% pour Toyota.

Enfin, à la dernière place du podium, Mercedes-Benz est restée en 2020, avec un total de 158 pays où elle a réussi à être la marque la plus recherchée. Ceci, en même temps que Kia et Ford montaient dans le classement, prenant respectivement les 4e et 5e places. Des performances, sans aucun doute, dignes de mention, si l’on pense qu’en 2019, les deux constructeurs étaient en bas du tableau, menant la recherche dans un pays.

Cependant, et si vous souhaitez en savoir plus sur l’étude «Compare the Market», vous pouvez le faire ici.

