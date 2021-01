Détruisez le modèle 3. Porsche Taycan est le véhicule électrique qui traverse les États-Unis plus rapidement

A l’heure où la course au leadership de la mobilité électrique traverse un moment particulièrement intense, avec des nouvelles successives, voilà, la Porsche Taycan « revendique » pour elle-même, un autre record: celui du modèle 100% électrique capable de traverser plus vite les USA, d’une côte à l’autre!

Selon des informations sur le site Carscoops, le record a été obtenu par une équipe de journalistes qui, au volant d’une Porsche Taycan 4S, ont réussi à se rendre de New York à la Californie en 44 heures, 25 minutes et 59 secondes.

Le parcours, d’un total de 2914,4 miles (4690,2 km), a été réalisé, en grande partie, par le même pilote, Kyle Conner, qui détenait le précédent record, obtenu au volant d’une Tesla Model 3 Long Range.

L’équipe, à bord du Taycan 4S, au moment du départ

Avec ses collègues pilotes Drew Peterson et Tijman Schreur, l’équipe a réussi, au volant de la Taycan 4S, une moyenne impressionnante de 64 mph, proche de 103 km / h.

De plus, bien qu’aux États-Unis, Tesla soit en mesure d’offrir un plus grand choix, en termes d’emplacements de charge, en cours de route, la vérité est que même le plus petit réseau de charge (Electrify America) dans lequel Porsche peut fournir , a empêché le modèle allemand de faire tout le trajet en moins de temps. Cela met en évidence la publication, même avec un bug dans le logiciel de navigation, qui aura affecté les performances de l’équipe.

Selon l’équipe, le système aurait, à un moment donné, placé Taycan dans l’Ohio, quand, après tout, il n’était plus dans cet État américain. Ainsi, invalider la recherche de bornes de recharge aux alentours et obliger les journalistes à utiliser des smartphones pour trouver les bornes de recharge souhaitées.

De plus, la défaillance du système de navigation a fini par créer d’autres problèmes, y compris le processus de chargement des batteries. C’est parce que, l’une des raisons pour lesquelles la Porsche Taycan 4S peut charger jusqu’à 80% des batteries en seulement 22,5 minutes, doit faire, précisément, avec l’intervention du système de navigation, qui, comme il se rend compte que le Si la voiture s’approche du point de charge, elle commence à chauffer les batteries, de sorte que, dès que le véhicule est branché, la charge se déroule le plus rapidement possible.

La Porsche Taycan 4S, lors de l’un des nombreux chargements

En fait, il est important de se rappeler que la charge des batteries dans un véhicule électrique ne se fait pas toujours à la même vitesse, mais elle devient de plus en plus lente à mesure que le niveau d’énergie s’approche de sa capacité maximale. Ce qui signifie que l’équilibre entre le temps nécessaire pour charger et le temps que nous pouvons rester immobile devient quelque chose de difficile à atteindre.

Malgré tout, c’était l’un des secrets dévoilés par l’équipe de trois journalistes, qui, même au volant d’un modèle moins autonome et limité par un réseau de charge plus petit, a réussi à terminer le défi en environ une heure de moins qu’avec le Modèle 3.

Pour le démontrer, la vidéo suivante:

