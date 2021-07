Detroit : Devenir Humain dépasse les six millions de ventes sur PS4 et PC

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human sur PS4 (version française) Jouez un rôle majeur dans l'histoire Plongez dans un monde où des dilemmes moraux et des choix cruciaux pourront changer des androïdes dociles en activistes révolutionnaires. Découvrez le sens de l'humanité vu de l'extérieur et décryptez le monde à travers les yeux d'une machine. Leurs vies, vos choix. Dans ce récit ambitieux aux embranchements multiples, chacune de vos décisions influe sur le destin de trois personnages centraux et de la ville de Detroit toute entière. La vie de Kara, Connor et Markus est entre vos mains. Et même si l'un d'eux doit payer le prix fort, l'histoire continue… Prenez le contrôle de trois personnages ayant le pouvoir de changer le destin des humains et des androïdes - Conor, un prototype d'androïde avancé chargé d'enquêter sur des scènes de crime et de rétablir l'ordre public dans le tumulte de la métropole de Detroit. Interprété par Bryan Dechart (True Blood; The Remaining). - Markus, un autre déviant libéré de sa programmation, qui déclenchera l'insurrection des androïdes. Interprété par Jessie Williams (Grey’s Anatomy, La Cabane Dans Les Bois). - Kara, une androïde fraîchement sortie d'usine et affranchie de son programme. Interprétée par Valorie Curry (Twilight : Révélation – Partie 2, Blair Witch).