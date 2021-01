Déterrer des gnomes à Fortnite, Ruinous Fort et Pleasant Park

Nous vous montrons l’emplacement dans Ruinous Fort et Pleasant Park pour dénicher des gnomes dans Fortnite Season 5.

L’une des missions de cette saison 5 de Fortnite concerne les gnomes. Eh bien, il y en a plutôt plusieurs, mais commençons par le début. Ils nous demandent de déterrer des gnomes à Fortnite. Il y en a quatre et nous devons le faire à Fortín Ruinoso et au Parque Placentero. Dans la vidéo ci-dessous, vous avez l’emplacement pour déterrer des gnomes dans Fortnite: Battle Royale.

Des conseils pour déterrer les gnomes? Eh bien, laissez-vous jouer au mode escarmouche. Peut-être que vous ne pouvez pas tous les déterrer en un seul jeu. mais j’espère que oui. En mode escarmouche, nous pouvons ressusciter s’ils nous tuent. C’est pourquoi pour ces missions et d’autres, c’est un meilleur mode que Battle Royale.

Récupérez des gnomes dans le fort en ruine et les haies sacrées

Il est temps de rassembler des gnomes dans Fortnite Chapter 2 Season 5. Ces gnomes se trouveront dans Ruinous Fortin et Sacred Hedges. Pour faciliter ces missions, nous vous recommandons de jouer en mode escarmouche.

Enterrez les gnomes dans Placentero Park ou Commerce City

Les missions Gnome à Fortnite se poursuivent et nous devons maintenant enterrer plusieurs gnomes à Placentero Park ou à Commerce City. Nous vous recommandons, en raison de son emplacement, de vous rendre au Parque Placentero. Ce sera plus facile pour vous. Quand il s’agit de compléter ces missions, il est également préférable de les compléter en mode Melee de Fortnite plutôt que d’aller en mode Battle Royale.

Autres guides Fortnite qui pourraient vous intéresser

La saison 5 de Fortnite donne beaucoup. Ce n’est pas seulement le contenu qu’Epic Games propose avec son jeu, mais le nombre de missions et de choses qui peuvent être faites. Dans 45Secondes.fr, nous avons une fois de plus frappé le jeu fort, et cette saison 5 du chapitre 2 nous aime beaucoup. En plus, le méli-mélo de personnages venus de partout comme Kratos de God of War, le Master Chief de Halo, des personnages de The Walking Dead … Beaucoup moins de personnage de peau TheGrefg (il fallait faire la blague).

Où trouver des bonhommes de neige, mission Cryomaniac

Emplacement des arbres de Noël

Emplacement du portail The Walking Dead

Halo Master Chief Skin dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Skin de Kratos de God of War dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Michonne et Daryl de The Walking Dead arrivent dans Fortnite: Battle Royale Saison 5