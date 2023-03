Détective Pikachu 2 arrive, Jonathan Krisel engagé pour diriger la suite de Pokémon

Ça ressemble à une suite du live 2019 Pokémon sortie, Détective Pikachu, arrive enfin. Deadline rapporte que le développement du suivi est maintenant en cours, avec Fantôme et L’île isolée collaborateur, Jonathan Krisel, actuellement en pourparlers pour diriger le projet. Le rapport révèle également que Détective Pikachu 2 est maintenant écrit par Chris Galletta des Kings of Summer.





L’un des co-créateurs du sketch show Portlandia, Jonathan Krisel est également connu pour la co-création, la réalisation et l’écriture Paniers avec Zach Galifianakis pour FX, réalisateur et producteur exécutif de la sitcom surnaturelle Fantôme avec Adam Scott et Craig Robinson, et réalisation, écriture et production exécutive Base lunaire 8 pour Show Time. Krisel a également collaboré avec le trio comique L’île isolée pour plusieurs Saturday Night Live croquis. Cela signifie que le cinéaste a beaucoup d’expérience avec les types de comédies qui seront sans aucun doute au centre de Détective Pikachu 2.

Sorti en 2019 et réalisé par Rob Letterman, le premier Détective Pikachu commence lorsque le détective Harry Goodman disparaît mystérieusement, incitant son fils de 21 ans, Tim, à découvrir ce qui s’est passé. Aider à l’enquête est l’ancien partenaire Pokémon de Harry, l’adorable détective super détective Pikachu. Constatant qu’ils sont particulièrement bien équipés pour travailler ensemble, car Tim est le seul humain capable de parler avec Pikachu, ils unissent leurs forces pour percer le mystère enchevêtré.

Avec le juge Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Ken Watanabe, Bill Nighy et la star de Deadpool Ryan Reynolds en tant que voix et capture de mouvements du visage du titulaire Détective Pikachula première sortie a rencontré des critiques largement positives de la part des critiques, qui ont applaudi les effets visuels utilisés pour amener le Pokémon en action en direct ainsi que la performance de Reynold.





Détective Pikachu 2 n’est qu’un des nombreux nouveaux projets Pokémon en cours de développement

Netflix/Nintendo

Bien que Legendary Entertainment ait déclaré que Détective Pikachu 2 est « en développement actif » plus tôt ce mois-ci, la suite est loin d’être une chose sûre. Malgré un total de 433 millions de dollars au box-office mondial, un point d’interrogation géant plane sur le projet depuis un certain temps, la star Justice Smith déclarant même que cela n’arriverait jamais.

« J’adorerais participer à Détective Pikachu 2. Je ne sais pas si cela va arriver », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devons simplement enterrer nos espoirs. Je ne pense pas que cela va arriver. Je J’espère vraiment que oui. Honnêtement, je suis un si grand fan, qui sait, qui sait ? J’espère que oui. Eh bien, il semble maintenant que les craintes de Smith étaient déplacées.

Détective Pikachu 2 nous loin du seul projet à venir situé dans un monde de monstres de poche. Présentée au public par Netflix et The Pokémon Company, et réalisée en stop-motion par Dwarf Studios, la prochaine série Conciergerie Pokémon raconte l’histoire de Haru, une concierge du Pokémon Resort, et ses interactions avec les Pokémon et leurs propriétaires qui visitent en tant qu’invités.

Netflix développe également une action en direct Pokémon série, qui est maintenant en début de développement, avec Lucifer Le showrunner et producteur exécutif Joe Henderson est attaché à la fois à l’écriture et à la production du projet.

Détective Pikachu 2 n’a pas encore de date de sortie.