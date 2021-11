Détective Conan : Trois spin-offs d’anime en vue, dont deux attrapés par Netflix

Fans du petit nez Détective Conan en ont pour leur argent ces jours-ci, car il y avait de nouvelles informations sur trois spin-offs d’anime révélé. L’un d’eux a, selon le responsable Compte Twitter la série principale, déjà une date de début précise, les deux autres finissent par Service de VoD Netflixcomme l’entreprise elle-même hier annoncé. Nous vous dirons exactement ce que vous pouvez attendre de la série.

Détective Conan Spin-off n°1 : L’histoire de la police sauvage

C’est le début Série animée « Détective Conan : L’histoire de la police sauvage ». Il s’agit d’une adaptation du Série de mangas « Police Academy Arc – Wild Police Story », qui a été publié au Japon d’octobre 2019 à novembre 2020. L’histoire qui vient de Le créateur de Conan Gosho Aoyama a été écrit, s’installe dans le temps avant les événements de la série principale à. L’accent est Rei Furuya, que les fans connaissent déjà de « Detective Conan ».

Le personnage est plutôt en dessous du sien dans la série animée Nom de code Bourbon connu. C’est un agent de sécurité qui, lorsqu’il n’est pas sur la route en tant que serveur, s’infiltre principalement dans le mystérieux Organisation noire déterminé et rencontre également de temps en temps nos personnages principaux autour de Conan / Shin’ichi, Ran & Co.

Dans « Detective Conan: Wild Police Story », Rei est maintenant soutenu par ses collègues Jinpei Matsuda, Wataru Date, Kenji Hagiwara et Hiromitsu Morofushi et nous découvrons ce qu’ils sont sept ans avant les aventures de Conan expérimenté. La série démarre déjà au Japon le 4 décembre 2021. On ne sait toujours pas si le spin-off de l’anime trouvera son chemin en Allemagne dans un proche avenir.

Le visuel clé officiel de « Detective Conan : Wild Police Story » © Gosho Aoyama / Shogakukan • YTV • TMS 1996

Détective Conan spin-off n°2 : Zero’s Tea Time

Et nous restons avec Rei/Bourbon, car il est aussi au centre de la Série animée « Détective Conan : L’heure du thé de Zero ». Cela doit son titre au surnom du personnage, car « Rei » signifie traduit « zéro » (Zéro). La série est basée sur une série manga sortie au Japon depuis mai 2018.

Inventeur du « Détective Conan » Aoyama n’est pas responsable de l’histoire ou des dessins, mais a aidé à développer le concept et supervise le projet. Le spin-off fournit des informations dans la vie quotidienne du bourbon et comment il peut combiner ses différents rôles.

Détective Conan spin-off n°3 : Le coupable Hanzawa

La troisième série animée de la ligue est « Détective Conan : le coupable Hanzawa ». Il s’agit d’une adaptation de l’éponyme Comédie manga par Mangaka Mayuko Kanba, qui est publié au Japon depuis mai 2017. Le centre de l’histoire est le personnage Hanzawadont le look l’iconique Silhouette de l’agresseur de la série principale et qui vit la vie quotidienne typique d’un agresseur dans diverses histoires.

« Detective Conan: Zero’s Tea Time » et « Detective Conan: The Culprit Hanzawa » devraient bientôt publié sur Netflix. Les deux séries animées n’ont pas encore de date de début exacte.