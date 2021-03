Detective Conan: Nouvelle bande-annonce du 24e film sorti

À peine un Franchise manga peut se vanter d’autant d’épisodes et de chapitres que «Détective Conan». En plus du classique Une pièce la série tournant autour de l’enquêteur sous la forme d’un enfant est l’une des plus populaires de tout le Japon. Conan a également réussi à gagner de nombreux fans en Occident et peut également se vanter de nombreuses adaptations cinématographiques.

Pour le dernier film « Detective Conan », il y a eu récemment deux nouvelles remorquesqui vous donne un autre aperçu de « Le bal écarlate » accorder.

Voici à quoi ressemble le 24e film du détective Conan!

Le film d’animation, qui devait être diffusé en avril de l’année dernière, en a un en raison de la pandémie nouvelle date de sortie monter 16 avril 2021 il commence maintenant au Japon. KAZÉ prévoit également une sortie avec doublage allemand le même mois. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici:

Après cette bande-annonce, dans laquelle la date a également été annoncée, un teaser spécial du film a également été publié. Si vous connaissez le japonais, vous pouvez entendre un dialecte de Nagoya ici:

Enlèvements et connexions mystérieuses

« Detective Conan: The Scarlet Ball » parle d’un événement sportif japonais majeur. Pour fêter l’événement, un nouveau train express intitulé « Bullet japonais » sera inauguré et parcourra à 1000 kilomètres à l’heure de Nagoya à Tokyo.

Mais pendant l’événement, plusieurs des sponsors sont kidnappés, c’est pourquoi Conan lance l’enquête. Ses soupçons le ramènent à une vieille affaire qui remonte à 15 ans.

Le film devant sortir prochainement, il est à espérer qu’une visite au cinéma sera à nouveau possible en avril.