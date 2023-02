Detective Conan : Les ventes du manga à succès franchissent une étape importante

Depuis près de 30 ans, les fans de mangas et d’animes du monde entier suivent les aventures du petit Détective Conan. Maintenant, les ventes du hit manga culte en ont un nouvelle étape importante atteint !

Sleuth vs Ninja : Detective Conan surpasse Naruto

Selon un rapport du site japonais Real Sound (via AnimeNewsNetwork), l’histoire du crime inventée par Gosho Aoyama en est maintenant à ses balbutiements. plus de 270 millions de volumes de mangas dans le monde en circulation! En octobre 2021, la barre des 250 millions a été dépassée.

Avec cela, « Detective Conan » a pu ninja blond Naruto surperformer, dont les ventes de mangas s’élèvent actuellement à 250 millions de volumes. Avec plus de 270 millions de volumes, l’histoire du maître détective Conan Edogawa est la quatrième manga le plus réussi n’importe quand. Seulement une pièce (1ère place), Dragon Ball (2ème place) et celui qui est plutôt méconnu dans ce pays gogo 13 (3e place) sont toujours au-dessus de lui.

Le manga Detective Conan a commencé au Japon en 1994 et est maintenant en train d’en parler 1105 chapitres. Parmi ceux-ci, jusqu’à présent, 1090 ont été au total 102 anthologies libéré. Le succès de l’histoire en a attiré un en 1996 Série animée ainsi que 25 films de cinéma d’animation à ce jour et d’autres retombées à venir.

Au 14 avril 2023 commence au Japon pendant ce temps 26. Long métrage d’animation de la franchise intitulée Detective Conan 26: Black Iron Submarine. Pour se mettre dans l’ambiance de la soirée à venir film de compilation à propos de la petite amie de Conan Aï Haibaraqui résume son passé.

En Allemagne, le manga « Detective Conan » aux éditions Egmont disponible, qui a publié 101 volumes dans ce pays jusqu’à présent. au Rouleau croustillant vous pouvez regarder à la fois la série animée et les 24 premiers films d’animation. La société publie également la série sur disque.