Détecter les problèmes de peau (même le cancer) à l’aide de la caméra mobile: c’est ce que recherche Google avec l’un de ses derniers projets

En un año aún azotado por la pandemia y con la monitorización de la salud como algo cada vez más inherente en nuestros dispositivos de consumo, Google ha reservado un anuncio de la Google I/O 2021 para hablar de un estudio en el que la idea es Quoi le mobile nous aide à détecter les problèmes de peau. Un projet de recherche mené par le département Google Health avec Northwstern Medicine.

C’est un outil basé sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour qu’il puisse détecter problèmes de peau, de cheveux et d’ongles. Ils reposent sur l’utilisation d’une partie des mêmes technologies qui sont actuellement utilisées pour détecter des pathologies telles que le cancer du poumon dans une tomographie informatisée (TDM), mais appliquées à une caméra mobile.

Trois photos pour avoir des informations utiles sur un problème éventuel

Dans la vidéo de présentation, il a été montré comment, dans l’étude, l’IA a été utilisée pour examiner les tomodensitogrammes et d’autres diagnostics d’imagerie pour la former et détecter tout problème. De cette manière, le logiciel pourrait revoir les images avant les médecins, notifier les éventuels incidents et être en mesure de revoir le cas et d’avertir le patient (s’il le fallait) plus rapidement.

C’est ce qu’ils essaient d’apporter à l’utilisateur moyen, en l’amenant sur le mobile. Google le décrit pour l’instant comme son Outil d’assistance en dermatologie IA, et comme indiqué, cela fonctionne comme si nous scannions un QR ou que nous utilisions Google Lens avec du contenu, mais photographions ce qui nous rend méfiant à l’égard de notre peau.

L’idée est que, une fois envoyé les trois photos, la requête est résolue en quelques secondes, après avoir pris une brève anamnèse ou un questionnaire. Ce seront des questions sur l’organe en question, par exemple le type de peau ou si vous avez eu plus de symptômes.





L’outil analyse les informations fournies et les compare à une base de données de 288 problèmes de santé pour donner une liste de possibilités. Pour chacun d’eux, le logiciel affichera des informations de professionnels (dans ce cas des dermatologues) et une liste de questions fréquemment posées.

Bien sûr, ils soulignent que Ce n’est pas un outil de diagnostic ou un substitut à l’examen d’un médecin. Google explique que ce qu’ils veulent, c’est que ces types de requêtes (selon eux, faites fréquemment) aient une réponse plus précise et qu’ils aident à passer à l’étape suivante, qu’il s’agisse ou non d’une visite chez un professionnel de la santé.

L’outil d’assistance dermatologique est le fruit de trois années de travail, détaillent-ils, avec plusieurs études favorables déjà publiées. Ils veillent à ce que tous les types et tons de peau soient pris en compte, ils ont donc «entraîné» leur technologie avec quelque 65 000 images et données sur des cas de problèmes de peau, ainsi que des millions d’images issues de consultations de ce type et d’une peau saine.

Dans ce cas, puisqu’il s’agit d’un outil qui a trait à la santé, son lancement dépend de la législation en la matière que chaque pays possède à cet égard. Google note que l’appareil a été classé comme dispositif médical de classe I dans le marquage CE pour les équipements médicaux et qui n’a pas encore passé les examens de la FDA, il n’est donc pas disponible aux États-Unis pour le moment.

Après avoir passé cette validation, Google espère que cet outil atteindra plus d’utilisateurs dans les mois à venir et fournira un formulaire afin que nous puissions nous inscrire si nous sommes intéressés à tester cet outil dès qu’il sera disponible dans notre pays (si c’est le cas). Il reste à voir si cela peut aider au diagnostic précoce de problèmes aussi graves que les néoplasmes. Bien sûr, le potentiel de l’intelligence artificielle à cet égard [es prometedor desde hace años]https://45secondes.fr/medicina-y-salud/la-artificial-intelligence-ya-detecta-cancer-de-skin-beer-than-los-dermatologos-y-esto-ifi-es-un- succès important) et l’idée qu’il s’agit d’une aide à la détection précoce (et non d’un remplacement pour les médecins, loin de là) est intéressante.