Détails sur Minari Blu-Ray révélés

Lionsgate a annoncé les détails de la sortie du divertissement à domicile pour le candidat aux multiples Oscars, Minari.

Si tu n’as pas eu la chance de voir Minari pour l’instant, vous aurez la chance de le ramener à la maison sur blu-ray le mois prochain. Lionsgate a annoncé que le film sortira sur Blu-Ray / DVD sur 18 mai 2021.

SYNOPSIS OFFICIEL

Une histoire tendre et passionnante sur ce qui nous enracine, Minari suit une famille américano-coréenne qui déménage dans une ferme de l’Arkansas à la recherche de son propre rêve américain. La maison familiale change complètement avec l’arrivée de leur grand-mère sournoise, grossière, mais incroyablement aimante. Au milieu de l’instabilité et des défis de cette nouvelle vie dans les Ozarks accidentés, Minari montre la résilience indéniable de la famille et ce qui fait vraiment une maison.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES BLU-RAY / DVD

Scènes supprimées

Semer des graines: faire du minari

Commentaire audio avec le scénariste-réalisateur Lee Isaac Chung et l’actrice Yuh-jung Youn