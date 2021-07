Détails sur les personnages et le casting de Kenobi (exclusif)

La confirmation de plusieurs sources est arrivée avec des détails intéressants sur qui joue qui dans le prochain Kenobi séries sur Disney Plus.

Des choses intéressantes arrivent quand on s’y attend le moins. Par exemple, je termine normalement les choses tôt le vendredi, je rentre à la maison, je prépare le dîner et je me détends généralement. Cela dit, au cours des deux dernières semaines, j’ai recherché des détails sur certaines choses intéressantes que j’ai entendues concernant Kenobi.

Je n’aime pas gérer les choses en fonction d’une seule source (peu importe à quel point je leur fais confiance), et depuis quelques semaines, je n’ai rien entendu pour confirmer/suivre cela… Jusqu’à ce soir, quand un autre , source totalement indépendante, a tendu la main pour confirmer les choses.

Laisse-moi mettre ça de côté. Je n’ai pas l’intention de publier quoi que ce soit concernant l’histoire/l’intrigue de la série. Je me suis toujours éloigné des scoops comme ça au fil des ans et je n’ai pas l’intention de changer cela maintenant. Dans cet esprit, il y a un peu d’informations ici qui traitent un peu de l’intrigue, donc si vous voulez TOUT éviter, vous pouvez faire demi-tour.

Toujours là ?

Bon, passons directement à cette partie. L’année dernière, alors que le casting commençait tout juste pour l’émission, The Illuminerdi a rapporté qu’il semblait qu’ils allaient lancer à la fois un jeune Luke et Leia. Je peux vous dire que Leia fait partie intégrante de Kenobi. En fait, d’après ce que j’ai entendu, des trucs concernant Leia sont à peu près l’impulsion pour tout le spectacle et ce qui amène Obi-Wan (Ben) dans une autre aventure.

Mieux encore, je peux vous dire que Vivien Lyra Blair (Boîte à oiseaux, On peut être des héros) a été choisi pour le rôle !

Quant aux autres rôles, j’ai entendu dire que nous verrons quelques personnages apparus initialement dans Les rebelles de la guerre des étoiles. Le spectacle lui-même se déroulant environ 9 à 10 ans avant les événements de ce spectacle, il est logique que nous voyions beaucoup de ces personnages apparaître. Ce qui m’amène à l’acteur Sung Kang.

« Il y a ce sentiment d’héritage… il y a ce genre d’esprit partagé et cette passion de la raison pour laquelle nous voulions venir à Hollywood. » La star de F9, Sung Kang, partage à quel point il est spécial d’être sur un #Guerres des étoiles ensemble pour Obi-Wan Kenobi. pic.twitter.com/5VZnKB4IJt – Tomates pourries (@RottenTomatoes) 15 juillet 2021

Kang faisait partie de l’annonce officielle du casting de l’émission, bien qu’aucun détail sur qui il jouait n’ait été donné. D’après ce que j’ai entendu, Sung Kang joue l’un des Inquisiteurs (ces méchants Dark Siders chargés de traquer les Jedi restants). En fait, lors d’une interview aujourd’hui, Kang a mentionné avoir vu Vader sur le plateau et fait référence à être mis dans un costume de Star Wars.

Mes deux sources semblaient assez confiantes lorsqu’elles ont dit que Kang jouait nul autre que le Cinquième Frère, qui est apparu dans Rebelles.

Comme d’autres l’ont entendu / signalé, il semble y avoir pas mal d’inquisiteurs (y compris un autre que nous avons déjà vu) dans la série, et oui, il y aura beaucoup de Guerre des Clones flashbacks le long métrage d’un certain apprenti. D’après les sons, Kenobi comble vraiment le fossé entre les deux époques et utilise également les éléments que nous avons vus dans les émissions d’animation pour le faire.

J’étais déjà enthousiasmé par ce spectacle, mais les choses que j’ai entendues ont réussi à pousser mon battage médiatique à un niveau dont je ne savais pas qu’il existait. Il y a des choses intéressantes à venir dans cette série et il semble qu’elle soit toujours sur la bonne voie pour atterrir au printemps 2022 (probablement avant même Andor les coups).