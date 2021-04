Détails sur les nouvelles allégations de Matt Gaetz concernant une orgie avec des mineurs victimes de la traite sexuelle

«C’était l’une des interviews les plus étranges que j’ai jamais menées», a déclaré le présentateur de Fox News, Tucker Carlson. Il venait de parler avec le membre du Congrès républicain Matt Gaetz, qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour trafic sexuel.

Gaetz aurait eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 17 ans et payé ses frais de voyage et autres pendant qu’elle l’accompagnait à travers les frontières de l’État, une situation qui enfreint la loi fédérale. De plus, de nouveaux détails émergent sur une orgie à laquelle il a participé avec des mineurs victimes de la traite sexuelle.

Dans l’interview, Gaetz a évoqué le fait que nous pourrions voir des photos de lui avec des adolescents mineurs, un détail dans une histoire qui n’avait pas encore été révélée.

Mais maintenant, un reportage du Washington Examiner révèle que Gaetz aurait participé à une orgie avec des adolescents victimes de la traite sexuelle.

Gaetz a participé au talk-show de droite quelques heures seulement après que l’histoire initiale ait éclaté.

Les téléspectateurs s’attendaient probablement à ce qu’il se défende contre les allégations et clarifie les choses. Au lieu de cela, il réussit à se creuser une plus grande tombe et à entraîner Carlson avec lui.

«Je ne pense pas que cela clarifie beaucoup», a déclaré Carlson après que tout ait été dit et fait. «Je ne comprends pas très bien.»

Ce que Carlson n’a pas compris, c’est une histoire sauvage de rebondissements insensés que Gaetz a offert pour expliquer les crimes qu’il aurait commis. L’histoire impliquait que son propre père participait à une enquête du FBI tout en portant un fil pour piéger des criminels louches qui, selon Gaetz, tentent de le salir.

Le membre du GOP House a en outre déclaré que la campagne de dénigrement est un stratagème d’extorsion destiné à le faire chanter pour 25 millions de dollars.

Il a d’abord exposé sa théorie du complot en agitant la main dans une série de Tweets qui se lisent comme la section thriller roman à dix cents d’une librairie solitaire de Crazytown.

Gaetz est également l’un des républicains à avoir côtoyé Trump pendant le règne de la dangereuse folie de désinformation de l’ancien président qui a entraîné la mort de plus d’un demi-milliard d’Américains à Covid et a abouti aux émeutes du 6 janvier au Capitole.

Après que les législateurs ont été évacués et ont couru pour sauver leur vie pour échapper à l’occupation militante et à la tentative d’insurrection coordonnée par des groupes de droite radicale, de nombreux républicains sont revenus au sol pour continuer à s’opposer à la légitimité présidentielle de Joe Biden. Matt Gaetz était l’un d’entre eux.

Même après que la rhétorique ignoble qu’il a épousée ait entraîné la mort de citoyens américains et des forces de l’ordre aux mains d’un groupe extrémiste en colère, Gaetz a doublé sa mise. Plus tard, il a faussement affirmé qu’Antifa était responsable de l’attaque.

Rétrospectivement, alors que les allégations d’inconduite n’en sont encore qu’aux premières étapes de l’enquête, certaines observations peuvent commencer à démontrer un modèle de comportement au fil du temps.

Par exemple, en 2017, Gaetz a été le seul à voter contre un projet de loi qui fournirait des ressources pour lutter contre la traite des êtres humains. Le projet de loi a été adopté par la Chambre 418 contre 1 et le Sénat a été adopté à l’unanimité. Le leader parlementaire Kevin McCarthy n’avait «aucune idée de la raison pour laquelle il voterait contre cela», à la question de Fox News.

Et, au milieu de la pandémie, avec des restrictions sur la distanciation sociale et des avertissements de toutes les agences de santé publique en pleine vigueur, Gaetz a assisté au gala annuel de la section new-yorkaise des Jeunes Républicains, créant une tempête médiatique d’accusations et de promesses de une enquête détaillée.

Dans les retombées qui en ont résulté, les participants ont affirmé que l’événement, qui s’est déroulé dans le New Jersey, respectait toutes les réglementations Covid actuelles de l’État. Le problème d’image de Gaetz ne fait cependant que s’aggraver, car nous savons maintenant qu’il est accusé d’avoir une relation sexuelle avec un jeune de 17 ans.

Il n’est pas hors de question de supposer qu’assister à un rassemblement pour les jeunes qui s’alignent avec son idéologie politique et peuvent le considérer comme un modèle pourrait servir d’environnement de toilettage potentiel pour Gaetz.

L’article continue ci-dessous

Le membre du Congrès du GOP fait face à une pénurie d’obstacles à sa crédibilité, dont le moindre n’est pas lui-même.

Non seulement l’histoire qu’il a proposée pour sa propre défense est si bizarre qu’elle est risible – même s’il dit que le FBI peut divulguer des preuves d’une enquête en cours qui le clarifieraient – il a fourni des détails sur d’autres inconduites qui n’avaient pas encore été révélées.

À la télévision en direct, Gaetz a déclaré à un public national qu’il y avait des photos de lui avec des enfants prostitués. Puis, il a continué à entraîner Tucker Carlson dans la mêlée en faisant savoir à tout le monde que Carlson était allé dîner avec Gaetz et son «ami», vraisemblablement la mineure en question.

«Je ne suis pas la seule personne actuellement à l’écran à avoir été faussement accusée d’un acte sexuel terrible. Vous avez été accusé de quelque chose que vous n’avez pas fait », a déclaré Gaetz à Carlson dans une autre tentative de l’entraîner, se référant à une accusation de 20 ans contre l’artiste.

Le plus accablant de tous, peut-être, est l’idée que Gaetz est simplement pris dans une campagne politique pour faire taire la dissidence. Le membre du Congrès du GOP affirme que dans le climat actuel, il est naturel de se retrouver accusé de trafic sexuel par des opérateurs de gauche qui cherchent à vous expulser des projecteurs nationaux.

Le seul problème avec cette affirmation est que l’enquête sur le trafic sexuel de Gaetz a été ouverte par le procureur général William Barr sous l’administration Trump.

Gaetz a été, sans aucun doute, l’une des pom-pom girls les plus ardentes de Trump. Il se trouve juste qu’il a un passé considérablement troublé, jalonné de détails troublants. Il a déraillé maintes et maintes fois avec des accusations contre des cibles impuissantes comme les femmes avec des cartes d’assistance sociale, et a essayé et de vrais points de discussion marginaux comme Antifa.

Gaetz n’est jamais sorti indemne de la controverse et a souvent approfondi sa propre situation précaire en s’engageant dans des conversations uniquement pour susciter davantage de soupçons. Comme la fois où il a annoncé qu’il avait un fils cubain adolescent nommé Nestor.

Maintenant, nous jetons un coup d’œil au prochain auto-sabotage dans lequel Gaetz a pataugé. Cette fois, cependant, les conséquences pourraient être très graves pour le membre du Congrès. Déjà, les démocrates demandent qu’il soit dépouillé de ses comités, et l’enquête du ministère de la Défense qui a commencé sous Barr et Trump est en cours.

Après une foule de faux pas, de malveillance délibérée et d’activités illégales présumées, nous pourrions assister à la fin de Matt Gaetz.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.