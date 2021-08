Détails sur le marié Devin Jose Jones tirant sur son ami le jour du mariage pour fraude présumée

Ce qui aurait dû être l’un des jours les plus heureux de la vie de Devin Jose Jones est rapidement devenu le plus désastreux alors que le jour de son mariage s’est terminé par son arrestation.

Alors qu’il était encore en smoking après avoir épousé sa nouvelle épouse, Jones a été arrêté après avoir prétendument tiré sur un homme qui, selon lui, avait eu une liaison avec sa femme – son amie proche – alors qu’il était coincé dans la circulation sur le Bonnet Carre Spillway à la Nouvelle-Orléans.

Devin Jose Jones a tiré sur son ami le jour de son mariage en raison de soupçons de fraude.

Le samedi 31 juillet, Jones a été pris dans un embouteillage avec sa femme à la suite d’un accident de voiture sans rapport.

Selon la police, Jones a eu une discussion animée avec sa femme et un autre passager masculin, accusant l’homme d’avoir une liaison avec sa fiancée.

Jones est sorti de la voiture et a commencé à tirer, touchant son ami à la jambe et frappant la main d’un autre conducteur qui a été pris dans la circulation dans une voiture adjacente.

Les deux hommes sont soignés à l’hôpital pour des blessures, mais devraient se rétablir complètement.

D’autres invités qui avaient assisté au mariage étaient dans les voitures environnantes après avoir quitté la réception de mariage à Kenner, La.

La femme de Jones s’est réfugiée dans une ambulance à proximité.

Après que Jones a commencé à tirer, sa femme s’est enfuie du véhicule et a trouvé refuge auprès des premiers intervenants qui s’occupaient de l’accident de voiture à proximité.

Les ambulanciers ont autorisé la mariée – qui reste anonyme – à se cacher dans une ambulance, mais Jones est rapidement arrivé, frappant aux portes et essayant de la joindre.

« Dans la folie des choses que j’ai vues en 33 ans, ça va être un top 10, peut-être même un top cinq », a déclaré le shérif de la paroisse de St. John, Mike Tregre.

Jones a été arrêté et inculpé.

La police a rapidement arrêté Jones et l’a inculpé de tentative de meurtre, de coups et blessures aggravés, d’usage illégal d’armes et de dommages criminels aggravés à la propriété, selon le rapport d’arrestation du shérif.

Un officier en congé qui était également dans l’embouteillage est passé à l’action après avoir entendu l’agitation.

« L’un de mes adjoints qui n’était pas en service dans sa voiture avec sa famille a entendu l’appel à la radio, a quitté sa famille et a été l’un des principaux officiers à appréhender M. Jones sur l’autoroute », a déclaré Tregre.

Les allégations de tricherie de Jones ne sont pas confirmées.

On ne sait pas si les allégations de tricherie sont vraies ou non, mais l’incident capture les conséquences désastreuses du choix d’une colère extrême plutôt que de la communication.

« Le vieil adage dit: » L’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée « et cela semble également applicable aux hommes », explique Ronnie Ryan, coach en relations et amour.

«Les émotions augmentent toujours à cause de la tricherie et de la trahison. Ajoutez cela à l’état émotionnel des gens le jour de leur mariage et cela a dû être comme la tempête parfaite à l’origine de cette horrible tragédie. Certaines personnes réagissent avec violence lorsqu’elles sont en colère, aveuglées par leurs émotions intenses, sans penser aux répercussions.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.