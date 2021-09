Détails sur le garçon de 2 ans et sa famille décédés dans les inondations à New York

CONNUBIA set de 2 chaises NEW YORK CB/1022 (structure chromée, siège en cuir tourterelle - Métal et cuir)

CONNUBIA NEW YORK est une chaise à structure en acier et assise/dossier rembourrés et revêtus. Piètement luge. Le dossier enveloppant et l’assise large, qui en font une chaise moderne très confortable, sont tous les deux rembourrés. Le revêtement est disponible en tissu BRIGHTON (traitement antitache et antibactérien) ou EVOLUTION (cuir pour la face intérieure et microfibre chamoisée pour la face extérieure, hydrofuge et résistant aux taches), en Skuba (matière synthétique facile à nettoyer et douce au toucher) ou en cuir véritable, à voir sur notre boutique en ligne. En outre, cette chaise design est munie de quatre patins en plastique antichoc de couleur neutre, sous le piètement luge. Idéale pour compléter l’aménagement du coin-repas ou du bureau, vous trouverez la configuration qui vous convient le mieux parmi les différents coloris et finitions disponibles dans notre magasin de chaises modernes sur internet..Dimensions: L 57 cm P 52 cm H 75,5-45 cm