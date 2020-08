Détails sur le Galaxy S20 Fan Edition: grande batterie, couleurs vives

Sharpie Marqueur permanent à capuchon Sharpie pointe conique fine - couleurs assorties - Pochette de 20

Marquage, coloriage, tracé avec une grande finesse ! Encre à base d'alcool non toxique (sans toluène ni xylène) résistante et sèche rapidement pour éviter les bavures. #br/#Résiste à la décoloration et à l'eau, certifié AP (safe product). #br/#S'utilisent sur la plupart des surfaces. #br/#Format stylo ultra