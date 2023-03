Détails sur la fille de Post Malone, son nom, sa mère et sa vie de père

Post Malone a donné aux fans le choc de leur vie après avoir annoncé une nouvelle surprenante dans un talk-show radio : il était père !

Le rappeur de 27 ans a révélé que lui et sa fiancée, qui a été tenue à l’écart du public, ont accueilli une petite fille au printemps 2022.

Quelques semaines auparavant, Post avait révélé qu’il attendait son premier enfant, affirmant qu’il était « excité pour ce prochain chapitre de ma vie », ajoutant qu’il était le plus heureux qu’il ait jamais été.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la fille de Post Malone.

Post Malone, dont le nom de naissance est Austin Richard Post, a gardé la majeure partie de sa vie personnelle extrêmement privée.

Jusqu’à présent, seuls quelques détails ont été recueillis concernant le plus récent ajout à sa famille.

Post Malone n’a pas révélé le nom de sa fille, mais il pourrait avoir un tatouage de ses initiales.

En octobre 2022, le lauréat d’un Grammy a fait ses débuts avec une nouvelle encre sur le côté droit de son front.

Les initiales « DDP » étaient tatouées sur son visage juste au-dessus de son tatouage « Stay Away ».

Beaucoup ont émis l’hypothèse que ces lettres sont les initiales de la fille de Post, en particulier après que son tatoueur, Chad Rowe, ait partagé une photo de son travail sur sa page Instagram.

Il a noté dans la légende de la photo que la « confiance de tels [an] un tatouage important est un immense honneur.

Le nom de sa mère est Jamie.

Bien que l’identité du fiancé de Post ait été gardée secrète, les fans ont pu comprendre que son nom est Jamie.

Depuis 2020, le rappeur a été photographié avec la femme à de nombreuses reprises.

En août 2021, ils ont assisté ensemble au mariage de la cousine de Post, et elle a été photographiée avec la famille de la chanteuse en octobre de la même année lors d’un événement « Magic: The Gathering Cards » à Phoenix.

Les fans affirment que Jamie a désactivé ses comptes de médias sociaux, très probablement pour préserver sa vie privée tout au long de sa grossesse.

La fille de Post Malone est née en mai 2022.

Post Malone a annoncé pour la première fois qu’il allait être père au début de mai 2022 après avoir célébré la nouvelle avec sa famille dans le sud de la Californie.

« Je suis excité pour ce prochain chapitre de ma vie, je suis le plus heureux que j’aie jamais été, et depuis que je me souvienne, j’étais triste », a déclaré le rappeur à TMZ.

« Il est temps de prendre soin de mon corps, de ma famille et de mes amis, et de répandre autant d’amour que possible chaque jour. »

Quelques semaines plus tard, lors d’une apparition sur « The Howard Stern Show » de Sirius XM, il a partagé que sa fille était déjà née.

« Je me suis réveillé à 2h30 de l’après-midi, j’y suis allé et j’ai embrassé ma petite fille, puis je suis allé jouer à des jeux vidéo », a déclaré Post à Stern en se rappelant sa routine avant son arrivée au studio.

L’annonce a été une surprise puisqu’il n’avait fait d’annonce de naissance sur aucune de ses pages de médias sociaux.

Il a révélé qu’il souhaitait protéger la vie privée de la petite fille. « Je veux qu’elle prenne ses propres décisions. C’est ça », a-t-il dit.

Des sources proches du rappeur ont confirmé à TMZ que la famille avait célébré la grossesse de sa compagne le dernier week-end d’avril 2022, quelques semaines seulement avant son arrivée.

Le bébé est né en mai, faisant d’elle un Taureau ou un Gémeaux. Son père est Cancer.

Post Malone dit que sa fille est déjà fan de sa musique.

Le nouveau papa a déclaré à GQ dans une interview que sa petite fille est une « légende » qui est déjà en train de devenir fan de sa musique.

« Elle n’a pas pleuré chaque fois que j’ai mis ma musique jusqu’à présent, ce qui, je pense, est un bon signe, mais nous attendrons et nous le saurons », a-t-il déclaré. « Je dois la laisser décider. J’ai essayé de lui jouer des trucs, mais je ne peux pas vraiment dire ce qu’elle veut en ce moment. »

Il ajoute que sa fille « va adorer » sa musique ou du moins se familiariser avec elle.

« Je sais que tout le monde à la maison le joue pour elle et j’espère qu’ils resteront coincés dans sa tête », a-t-il partagé. « Les enfants adorent ma musique pour une raison quelconque, ce qui est génial, alors j’espère qu’elle suivra le courant sur celui-là. »

Post espère également que sa fille adorera sa dernière collaboration vestimentaire avec Moose Knuckles. Bien que la collection comprenne des tailles pour enfants, il dit que sa fille est encore un peu trop petite pour y entrer, bien qu’elle soit «super grande» pour son âge.

« J’essaie de lui trouver une taille. Elle est un peu trop petite, mais elle va grandir », a déclaré le rappeur. « Je pensais juste que c’était une chose amusante à faire, surtout avec le bébé en route au moment où nous y travaillions. »

La petite fille a apparemment déjà le sens du style. « Elle est tellement swaggy. Nous avons sa salopette, tout le camouflage Realtree, de jolis sweats à capuche, des fermetures éclair. Elle est tellement cool », a révélé Post. « Elle est bien plus cool que moi, mais elle s’est définitivement inspirée de moi. »

Post Malone dit que la partie la plus difficile d’être papa est de quitter sa fille quand il part en tournée.

Concilier sa carrière avec la paternité s’est avéré être un défi pour le rappeur.

« C’est vraiment difficile de ne pas pouvoir la voir, mais elle sort plus souvent maintenant », a-t-il déclaré à GQ. « Je suis juste heureux de la voir. Mais c’est déchirant de devoir partir et de ne pas pouvoir être avec elle tout le temps. »

